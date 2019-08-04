Происшествия

Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метроРоссийская газета 14:51

Перед началом матча за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" в серии пенальти одолел "Ливерпуль", фанаты обеих команд устроили массовую драку в метро в Лондоне по дороге на "Уэмбли".
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Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили жесткую драку в метро перед матчем за Суперкубок

Sport24.ru13:25

Фанаты «Ливерпуля» и «Ман Сити» подрались в метро перед матчем за Суперкубок

Чемпионат14:15

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Фанаты устроили драку перед началом матча (видео)

Советский спорт14:15

Фанаты «Ман Сити» и «Ливерпуля» устроили драку в метро перед матчем за Суперкубок

Sportbox.RU14:13

Фанаты «Ман Сити» и «Ливерпуля» устроили драку в метро перед матчем за Суперкубок

Матч ТВ14:13

Фанаты «Ман Сити» и «Ливерпуля» подрались перед игрой в метро. Видео

Спорт-Экспресс14:04

Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в лондонском метро (ВИДЕО)

ProstoProSport14:01
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
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Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года

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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал провокацией угрозы в интернете в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, передает РИА Новости.
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«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины

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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

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Общество

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«Сочи» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

Футболисты "Сочи" и "Уфы" сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата России. Встреча в Сочи завершилась вничью – 0:0.
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Конвертоплан Osprey показали изнутри

Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Афганистане

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Происшествия

При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо.
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Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен поделился мнением о бывшем главном тренере красно-белых Массимо Каррере.
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Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
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Супруга президента Сирии вылечилась от рака

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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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