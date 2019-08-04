Происшествия
Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метроРоссийская газета 14:51
Перед началом матча за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" в серии пенальти одолел "Ливерпуль", фанаты обеих команд устроили массовую драку в метро в Лондоне по дороге на "Уэмбли".
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что между бразильским форвардом клуба Малкомом и фанатами не было никакого конфликта.
Обновлено в 16:48
Происшествия
В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмы
В ходе несанкционированной акции в центре Москвы пять человек получили легкие травмы, их госпитализировали, пишет в воскресенье, 4 августа, РЕН ТВ со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Завтра Fossil представит несколько новых моделей умных часов
Обновлено в 15:51
Происшествия
В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям
В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:54
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара начнет операцию против боевиков на территории Сирии.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Ленинградской области произошло ДТП с участием семи автомобилей
По меньшей мере три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ленинградской области.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Представитель Росгвардии назвал уроком дело об угрозах детям силовиков
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал провокацией угрозы в интернете в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:09
Происшествия
«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины
«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:40
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
«Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.
Обновлено в 17:55
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Наука
Сверхзвуковые парашюты применят для посадки на Марс
Обновлено 02 августа в 11:07
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол
«Сочи» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России
Футболисты "Сочи" и "Уфы" сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата России. Встреча в Сочи завершилась вничью – 0:0.
Обновлено в 16:27
Космос
SpaceX расширяет мощности во Флориде для полётов на Марс
Вице-президент по связям с правительством в Space Florida Дейл Кетчам отмечает очень высокою скорость создания инфраструктуры в SpaceX для полётов на Марс.
Обновлено в 12:15
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Наука
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Конвертоплан Osprey показали изнутри
Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Афганистане
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Афганистана.
Обновлено в 16:05
Происшествия
При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо.
Обновлено в 16:31
Происшествия
При тушении пожара в торговом центре Баку пострадали спасатели
Семь сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана отравились дымом во время тушения пожара в торговом центре "Садарак" в Гарадагском районе Баку.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Футбол
Авен: никакой тренерской мысли у Карреры я не видел
Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен поделился мнением о бывшем главном тренере красно-белых Массимо Каррере.
Обновлено в 17:49
Космос
«Хаббл» увидел железные испарения с разрушающейся экзопланеты
Обновлено 02 августа в 09:09
Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17