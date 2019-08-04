Происшествия
Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метроРоссийская газета 14:51
Перед началом матча за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" в серии пенальти одолел "Ливерпуль", фанаты обеих команд устроили массовую драку в метро в Лондоне по дороге на "Уэмбли".
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Общество
Уровень Амура у Хабаровска поднялся почти до 4 метров
Обновлено 02 августа в 00:00
Здоровье
Загадочная болезнь парализовала подростка и поставила врачей в тупик
Врачи пытались лечить его от гастрита, но это не помогало.
Обновлено в 19:13
Армия и оружие
В США интенсифицировали работы по созданию аналога российского БЛ «Пересвет»
Речь идёт фактически о попытках создать аналог российского боевого лазера (БЛ) «Пересвет», который в нашей стране уже поставлен на опытно-боевое дежурство.
Обновлено в 11:28
Политика
Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России
Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.
Обновлено в 14:13
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Гаджеты
Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа
У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено в 11:25
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Венгрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Транспорт
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 22:05
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено в 07:14
Общество
Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома
Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.
Обновлено в 15:43
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено в 15:13
Общество
Депутат предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 21:31
Технологии
На пути к «умному» горнодобывающему предприятию
Сегодня на комбинате реализуется стратегия цифровой трансформации, в рамках которой внедряются технологии нейросетей, обработки больших данных, «умного» производства и целый ряд других технологий.
Обновлено в 21:34
Спорт
«В гримерке ее будет ждать сюрприз». Показан тайный подарок для Дженнифер Лопес
Обновлено в 18:43
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над Россией
"С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на турецком самолете наблюдения СН-235", - говорится в газете со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 22:15
Здоровье
Врач рассказал о работе павильонов «Здоровая Москва»
В столице работают 46 павильонов "Здоровая Москва", где горожане, в частности, могут сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию и измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, сделать флюорографию, измерить внутриглазное давление и пройти другие процедуры.
Обновлено в 09:06
Технологии
Как я обнаружил загадочный наскальный рисунок рядом с перевалом Дятлова
В 20 километрах на север в направление от перевала Дятлова, находится довольно высокая гора.
Обновлено в 20:04
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено в 11:13
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Политика
Госдепартамент сообщил детали новых санкций против России
Госдепартамент США официально объявил о введении новых санкций против России в связи с покушением на бывшего агента ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Обновлено вчера в 03:32
Экономика
Поставкам угля на Украину разрешили упасть
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 18:34
Происшествия
17 человек отравились в кафе в Якутии
Прокуратура в Якутии возбудила дело после отравления 17 человек в одном из кафе в городе Вилюйске.
Обновлено в 22:35
Политика
Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского
Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.
Обновлено в 20:04