Футбол
Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метроРоссийская газета 14:51
Перед началом матча за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" в серии пенальти одолел "Ливерпуль", фанаты обеих команд устроили массовую драку в метро в Лондоне по дороге на "Уэмбли".
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Гаджеты
История о 200-долларовых видеокартах Intel — лишь следствие проблем с переводом
Несколько дней назад на российском канале PRO Hi-Tech вышло интервью с Раджой Кодури (Raja Koduri) — бывшим главным графическим архитектором AMD, который пару лет назад перешёл в Intel.
Обновлено в 09:05
Футбол
Скаут «Манчестер Юнайтед» присутствует на матче «Рубина» и ЦСКА
Как сообщает «Бизнес Online», на игре присутствует скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Калибарда, специализирующийся по Восточной Европе.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.
Обновлено в 13:00
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Культура
СТС снимет пилотную серию сериала по идее участника «Тавриды»
Идея участника видео-смены форума "Таврида" Андрея Сальникова ляжет в основу пилотной серии нового телепроекта СТС "Оливье из будущего".
Обновлено в 12:34
Политика
Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украина увеличила членский взнос в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) для обеспечения работы организации без участия России.
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Кино
В Выборге смотрят «Сквозь черное стекло»
Громкой премьерой Выборга стал показанный в качестве специального события только что завершенный фильм Константина Лопушанского «Сквозь черное стекло».
Обновлено в 10:55
Авто
В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для России
В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для российского рынка.
Обновлено вчера в 09:38
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено в 08:18
Политика
Захарова указала на доказательство сфабрикованности дела Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые американские санкции против России по "делу Скрипалей" – очередное доказательство сфабрикованности обвинений в адрес Москвы.
Обновлено в 13:58
Политика
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президента
Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых
Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Fox News.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой
Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками серией снимков с короткой стрижкой с фотосессии.
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Политика
National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге
Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
Обновлено вчера в 21:21
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
НТВ обнародовал угрозы в адрес протестующих и их семей
Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено в 15:01
Политика
Оппозиционные партии начали борьбу за протестный электорат
В субботу в Москве прошла очередная несанкционированная акция, несогласные "гуляли" вдоль Бульварного кольца.
Обновлено в 09:33
Интернет
Помощник Google Assistant теперь может читать сообщения мессенджеров
Новую возможность популярного в мире голосового помощника заметили журналисты зарубежного издания Android Police.
Обновлено в 06:50
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении на территории ряда городов тропических постельных клопов и рассказал, как с ними бороться.
Обновлено в 01:56
Здоровье
Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах
Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено в 14:03
Общество
Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия
Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия до прожиточного минимума.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Здоровье
Бесплатные лекции о здоровье пройдут в столичных поликлиниках в августе
Бесплатные лекции и занятия для профилактики и ранней диагностики заболеваний будут проходить в столичных поликлиниках с 5 по 10 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 05:53
Автоспорт
Сын Шумахера одержал первую победу в «Формуле-2»
Обновлено в 06:58
Наука
В этом месяце в Китае откроется подразделение The Boring Company
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05