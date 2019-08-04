Футбол

Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метроРоссийская газета 14:51

Перед началом матча за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" в серии пенальти одолел "Ливерпуль", фанаты обеих команд устроили массовую драку в метро в Лондоне по дороге на "Уэмбли".
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Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили жесткую драку в метро перед матчем за Суперкубок

Sport24.ru13:25

Драка фанатов «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Евро-футбол.ру14:18

Фанаты «Ман Сити» и «Ливерпуля» устроили драку в метро перед матчем за Суперкубок

Sportbox.RU14:13

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Фанаты устроили драку перед началом матча (видео)

Советский спорт14:15

Фанаты «Ман Сити» и «Ливерпуля» устроили драку в метро перед матчем за Суперкубок

Матч ТВ14:13

Фанаты «Ливерпуля» и «Ман Сити» подрались в метро перед матчем за Суперкубок

Чемпионат14:15

Фанаты «Ман Сити» и «Ливерпуля» подрались перед игрой в метро. Видео

Спорт-Экспресс14:04
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