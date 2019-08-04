Происшествия
Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метроРоссийская газета вчера в 14:51
Перед началом матча за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" в серии пенальти одолел "Ливерпуль", фанаты обеих команд устроили массовую драку в метро в Лондоне по дороге на "Уэмбли".
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Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в лондонском метро (ВИДЕО)
ProstoProSportвчера в 14:01
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Фанаты устроили драку перед началом матча (видео)
Советский спортвчера в 14:15
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