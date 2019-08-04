Футбол
Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метроРоссийская газета вчера в 14:51
Перед началом матча за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" в серии пенальти одолел "Ливерпуль", фанаты обеих команд устроили массовую драку в метро в Лондоне по дороге на "Уэмбли".
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Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в лондонском метро (ВИДЕО)
ProstoProSportвчера в 14:01
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Фанаты устроили драку перед началом матча (видео)
Советский спортвчера в 14:15
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Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Общество
В Хабаровском крае паводок отрезал поселок от большой земли
В Хабаровском крае поселок Софийск остался без транспортного сообщения из-за паводка.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Рябков назвал США «могильщиками ДРСМД»
США стали «могильщиками» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина за прекращение действия сделки полностью лежит на Вашингтоне.
Обновлено в 04:46
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Иркутской области вынесли приговор виновнику лесного пожара
Суд признал 18-летнего жителя Боханского района Приангарья виновным в возникновении лесного пожара весной этого года.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу
Обновлено в 04:40
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Вице-президент «Барселоны»: «Пока переход Неймара исключен»
Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер заявил, что каталонцы не планируют приобретать форварда «ПСЖ» Неймара.
Обновлено вчера в 16:09
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка
В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
Обновлено в 02:35
Автоспорт
Ферстаппен: В Венгрии все увидели реальную силу Mercedes
До уик-энда в Венгрии Макс Ферстаппен выиграл две гонки из трех, а в субботу на «Хунгароринге» стал обладателем поула, опередив обоих гонщиков Mercedes.
Обновлено в 03:29
Политика
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах
Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир, заявил высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
80 лет назад был совершен первый «огненный таран»
Обновлено в 04:06
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
В Перми умер один из пострадавших при взрыве на пороховом заводе
31 июля на пороховом заводе в Перми при детонации специзделия произошел взрыв без последующего горения, пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы с ожогами.
Обновлено в 02:53
Путешествия
Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты
Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Трое петербуржцев пропали при восхождении на Эльбрус
В последний раз молодые люди выходили на связь 2 августа. Трое петербуржцев пропали во время восхождения на гору Эльбрус.
Обновлено в 04:37
Экономика
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Супруга Цекало оригинально прокомментировала слухи о беременности
Дарина Эрвин, 28-летняя супруга шоумена Александра Цекало, решила шуткой ответить на недавние слухи о своей беременности.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм
4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Интернет
Facebook планирует изменить название Instagram и WhatsApp
В название приложений Instagram и WhatsApp планируется добавить уточнение «от Facebook».
Обновлено вчера в 04:15
Экономика
«Мосбиржа» создает Сектор устойчивого развития и меняет правила листинга
"Московская биржа" создает Сектор устойчивого развития при поддержке Минэкономразвития России. Об этом сообщила торговая площадка.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Авиация Минобороны РФ продолжает тушение лесных пожаров в Сибири
В Красноярском крае и Иркутской области авиационная группировка Минобороны РФ продолжает бороться с лесными пожарами.
Обновлено в 04:07
Космос
Флот пришельцев, замеченный на снимках NASA, движется к Земле
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
«Коммерсантъ»: поставки российского угля на Украину упали на 85%
Поставки российского угля на Украину упали на 85% в июне, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Обновлено в 04:54
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено 03 августа в 13:31