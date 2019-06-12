Футбол

Болельщики «Краснодара» выбрали лучший гол команды в минувшем сезонеМатч ТВ 03:40

Болельщики «Краснодара» определили лучший гол команды в прошлом сезоне.
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Болельщики «Краснодара» выбрали лучший гол команды в минувшем сезоне

Матч ТВ03:40

Гол Сулейманова «Валенсии» – лучший мяч «Краснодара» в прошлом сезоне по мнению болельщиков

Бомбардир.ру05:47

Сулейманов забил лучший гол «Краснодара» в сезоне-2018/19. Помните матч с «Валенсией»?

Спорт-Экспресс03:28

Гол Шапи в ворота «Валенсии» признали лучшим у «Краснодара» в сезоне-2018/19

Sport24.ru03:21

Болельщики «Краснодара» выбрали лучший гол команды в минувшем сезоне

Sportbox.RU03:40

Болельщики выбрали лучший гол «Краснодара» в сезоне-2018/19

Кубанские новостивчера в 11:16

Магомед-Шапи Сулейманов забил лучший гол «Краснодара» в сезоне 18/19

Россия.Кубаньвчера в 10:05
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Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Политика

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации

Обновлено в 03:14
Политика

Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу

В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Общество

В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака

Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
Обновлено в 04:22
Экономика

Акции «Интер РАО» выросли на 14% на ожидании новостей о дивидендах

Рост акций произошел на фоне решения совета директоров «Интер РАО» для выплаты дивидендов за 2018 год использовать часть денег от продажи «Иркутскэнерго».
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Дочь Алсу сняла свой дебютный клип

По словам девушки, клип снят на песню «Эта любовь», которую она спела вместе с Ержаном.
Обновлено в 04:22
Здоровье

Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко

Обновлено в 07:04
Экономика

Профицит бюджета по итогам первого квартала превысил 665 млрд рублей

Профицит бюджета по итогам первых трех месяцев текущего года превысил 665 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:29
Общество

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию

Обновлено в 06:10
Хоккей

СКА поздравил Тарасенко с победой в Кубке Стэнли

Петербургский СКА поздравил бывшего форварда клуба Владимира Тарасенко, ныне выступающего за «Сент-Луис», с победой в Кубке Стэнли.
Обновлено в 03:52
Политика

В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»

Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Обновлено в 06:37
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Внука Робина Уильямса назвали в честь деда

Обновлено в 06:09
Кино

В Сочи названы победители «Кинотавра» в конкурсе «Короткий метр»

Обновлено в 02:16
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Здоровье

Медики назвали опасные последствия привычки пить кофе

Обновлено в 03:46
Происшествия

Сергею Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве

Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).
Обновлено в 04:44
Авто

Фургон Lada Largus лишился черного и серого оформления интерьера

Как сообщает портал "Лада.онлайн", с мая этого года салон фургона Lada Largus перестали оформлять в сером и черном исполнении.
Обновлено в 06:29
Политика

Чавушоглу: письмо из Пентагона не заставит Турцию отказаться от С-400

Письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не заставит Анкару отказаться от них, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле.
Обновлено в 06:09
Происшествия

На подземном пожаре в Киселёвске пострадал кузбассовец

В Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту подземного пожара в Кисилёвске.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Происшествия

Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено 11 июня в 10:16
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Кино

Кинокритики разнесли четвертую часть «Людей в черном»

Кинокритики низко оценили фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл". Западные критики разнесли новую часть "Людей в черном".
Обновлено в 02:25
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