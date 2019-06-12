Футбол

Болельщики «Краснодара» выбрали лучший гол команды в минувшем сезонеМатч ТВ 03:40

Болельщики «Краснодара» определили лучший гол команды в прошлом сезоне.
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Болельщики «Краснодара» выбрали лучший гол команды в минувшем сезоне

Матч ТВ03:40

Болельщики «Краснодара» выбрали лучший гол команды в минувшем сезоне

Sportbox.RU03:40

Стало известно имя лучшего игрока «Краснодара» в сезоне 2018/19

Блокнот Краснодар10 июня в 00:24

Гол Шапи в ворота «Валенсии» признали лучшим у «Краснодара» в сезоне-2018/19

Sport24.ru03:21

Болельщики выбрали лучший гол «Краснодара» в сезоне-2018/19

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Магомед-Шапи Сулейманов забил лучший гол «Краснодара» в сезоне 18/19

Россия.Кубаньвчера в 10:05

Сулейманов забил лучший гол «Краснодара» в сезоне-2018/19. Помните матч с «Валенсией»?

Спорт-Экспресс03:28
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Напомним, в январе этого года пассажир рейса «Сургут — Москва», выполняемого «Боингом-737-800» потребовал изменить курс следования самолета.
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