Футбол
Болельщики «Краснодара» выбрали лучший гол команды в минувшем сезонеМатч ТВ 03:40
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Происшествия
Начато расследование из-за большого числа мёртвых тюленей на Аляске
NOAA начало расследование в связи с «необычайно большим числом» обнаруженных мёртвых тюленей.
Обновлено в 03:09
Авто
Lamborghini в 2021 году покажет новый суперкар Huracan Sterrato
Официальная премьера прототипа суперкара Lamborghini Huracan Sterrato состоялась на прошлой неделе, однако теперь озвучили, что показ серийной модификации состоится в 2021 году.
Обновлено в 03:29
Политика
В раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не ведет страну к миру и превращается для страны в катастрофу.
Обновлено вчера в 22:10
Хоккей
Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли
Обновлено в 04:16
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие
Появились первые фото АПЛ «Борей» в новом облике
В Сети впервые появились качественные фото корабля, позволяющие оценить изменения в его облике.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе
Обновлено в 02:01
Общество
Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram
Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру.
Обновлено в 02:56
Транспорт
В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Уралец пойдет под суд за подделку документа при приеме ребенка в школу
В мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга поступило дело местного жителя, которого обвиняют в подделке свидетельства о регистрации для зачисления ребенка в первый класс.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Дело невменяемого захватчика самолета «Сургут-Москва» передано в суд
Напомним, в январе этого года пассажир рейса «Сургут — Москва», выполняемого «Боингом-737-800» потребовал изменить курс следования самолета.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Украинская армия подошла вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине
Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек
В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.
Обновлено в 04:02
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено вчера в 01:50
Общество
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
В Свердловской области похолодает до –2 градусов и пойдёт снег
На крайнем севере ночью похолодает до минус 2 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, выпадет мокрый снег.
Обновлено вчера в 05:45
Шоу-бизнес
Завещание Алибасова: почему поссорились участники «На-На»
Предпринимательница, подруга Бари Алибасова Лена Ленина заявила, что завещание продюсера преподнесет неприятные сюрпризы его сыну и участникам группы «На-На».
Обновлено в 02:35
Экономика
Минфин не поддерживает минимальные цены на пиво
Механизм МРЦ работает только при наличии эффективных инструментов администрирования, объясняет представитель Минфина: сейчас для продажи любого алкоголя, кроме пива, требуется лицензия и ее можно потерять при нарушении закона.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном при новом президенте
Президент России Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном во главе с Касым-Жомартом Токаевым.
Обновлено в 02:48
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено 11 июня в 15:58
Экономика
Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счета
Сроки перехода на новую систему долевого строительства с использованием эскроу-счетов не переносятся, заявил в четверг на селекторном совещании с регионами замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
Обновлено в 04:06
Экономика
Чубайс предложил ввести в России углеродный налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
Политика
Президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитала
Запуск ИПК получил одобрение президента с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным.
Обновлено в 01:58
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено 11 июня в 02:59
Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20