Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в РПЛ по итогам сезонаSoccer.ru вчера в 15:18

По итогам сезона "Краснодар" из-за поведения болельщиков был оштрафован на 20 тысяч рублей, это лучший результат в лиге. "Лидер" по этому показателю "Спартак" заплатил 4 млн 130 тысяч рублей из-за фанатов. "Краснодар" занял третье место в таблице.

Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в РПЛ по итогам сезона

Политика Песков прокомментировал отставку губернатора Астраханской области Губернатор Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку по собственной просьбе.

Политика Рада снова отказалась рассматривать законопроект Зеленского Верховная рада Украины в очередной раз отказалась рассматривать законопроект, внесенный в парламент президентом страны Владимиром Зеленским.

Происшествия В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.

Хоккей Лехтеря официально стал игроком СКА В составе сборной Финляндии Йори Лехтеря стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и выиграл серебро чемпионата мира-2014.

Авто Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).

Политика Путин принял Си Цзиньпина в Кремле Президент России Владимир Путин начал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле, передает корреспондент RNS.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Политика Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».

Хоккей Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко решил брать пример с Овечкина Форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко заявил, что его впечатлила игра нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в прошлом розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.

Экономика Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви ударил по российской экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ.

Политика Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Политика Назарбаев рассказал о причинах отставки Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.

Футбол 15 из 16 команд чемпионата России проголосовали за расширение РПЛ Клубы РПЛ на общем собрании обсудили проект расширения Лиги до 18 команд с сезона-2020/21, сообщает «Спорт-Экспресс».

Происшествия СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.

Экономика Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.