Футбол

Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в РПЛ по итогам сезонаSoccer.ru вчера в 15:18

По итогам сезона "Краснодар" из-за поведения болельщиков был оштрафован на 20 тысяч рублей, это лучший результат в лиге. "Лидер" по этому показателю "Спартак" заплатил 4 млн 130 тысяч рублей из-за фанатов. "Краснодар" занял третье место в таблице.
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Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в сезоне-2018/19

Советский спортвчера в 16:02

РПЛ признала болельщиков «Краснодара» лучшими в сезоне-2018/19

Sport24.ruвчера в 15:49

РПЛ: Болельщики ФК «Краснодар» - лучшие болельщики сезона 18/19

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РПЛ назвала клуб, чьи болельщики признаны лучшими в сезоне-2018/19

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РПЛ назвала клуб, чьи болельщики признаны лучшими в сезоне-2018/19

Sportbox.RUвчера в 11:03

Болельщики «Краснодара» - лучшие в сезоне РПЛ 2018/2019

Спорт-Экспрессвчера в 10:54

Болельщики «Краснодара» победили в конкурсе премьер-лиги «12-й игрок»

РИА Новостивчера в 15:48
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
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В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве

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Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
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Форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко заявил, что его впечатлила игра нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в прошлом розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
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Ликвидаторы аварии на ЧАЭС назвали сериал «Чернобыль» недостоверным

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ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
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Назарбаев рассказал о причинах отставки

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15 из 16 команд чемпионата России проголосовали за расширение РПЛ

Клубы РПЛ на общем собрании обсудили проект расширения Лиги до 18 команд с сезона-2020/21, сообщает «Спорт-Экспресс».
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В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
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Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос из-за пропажи стульев

Пресс-секретаря экс-президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос, передает РИА "Новости".
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Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине

Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
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