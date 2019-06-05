Футбол

Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в РПЛ по итогам сезонаSoccer.ru 15:18

По итогам сезона "Краснодар" из-за поведения болельщиков был оштрафован на 20 тысяч рублей, это лучший результат в лиге. "Лидер" по этому показателю "Спартак" заплатил 4 млн 130 тысяч рублей из-за фанатов. "Краснодар" занял третье место в таблице.
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Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в сезоне-2018/19

Советский спорт16:02

Болельщики «Краснодара» - лучшие в сезоне РПЛ 2018/2019

Спорт-Экспресс10:54

Болельщики «Краснодара» победили в конкурсе премьер-лиги «12-й игрок»

РИА Новости15:48

РПЛ назвала клуб, чьи болельщики признаны лучшими в сезоне-2018/19

Sportbox.RU11:03

РПЛ назвала клуб, чьи болельщики признаны лучшими в сезоне-2018/19

Матч ТВ11:03

Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в РПЛ в сезоне-2018/19. «Зенит» – 7-й, «Спартак» – 14-й

Sports.ru13:10

РПЛ признала болельщиков «Краснодара» лучшими в сезоне-2018/19

Sport24.ru15:49
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