Футбол
Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в РПЛ по итогам сезонаSoccer.ru 15:18
По итогам сезона "Краснодар" из-за поведения болельщиков был оштрафован на 20 тысяч рублей, это лучший результат в лиге. "Лидер" по этому показателю "Спартак" заплатил 4 млн 130 тысяч рублей из-за фанатов. "Краснодар" занял третье место в таблице.
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