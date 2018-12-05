Футбол

Болельщики «Краснодара» признали Сафонова лучшим игроком в ноябре
Чемпионат
02:20

Болельщики «Краснодара» по итогам голосования на официальном сайте клуба определили лучшего футболиста в составе своей команды в ноябре. Им стал вратарь Матвей Сафонов, за которого проголосовало 31,5% человек.
Чемпионат02:20

Подробнее о событии

Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

РИА Новости02:48

Болельщики «Краснодара» признали Сафонова лучшим игроком в ноябре

Чемпионат02:20

Болельщики «Краснодара» признали Сафонова лучшим игроком ноября

Матч ТВ02:07

Болельщики «Краснодара» признали Сафонова лучшим игроком ноября

Sportbox.RU02:07

Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Спорт-Экспресс01:40

19-летний вратарь Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Sports.ru03:30

19-летний Сафонов назван лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Sport24.ru01:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Футбол

Адвокат опровергла поддержку «Локомотива» в адрес Кокорина

Обновлено в 07:52
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.
Обновлено в 03:32
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:04
Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 05:19
Футбол

«Галатасарай» согласовал контракт с форвардом «Спартака»

По информации источника, стамбульский "Галатасарай" уже согласовал контракт с бразильским футболистом.
Обновлено в 07:29
Футбол

Хазенхюттль стал главным тренером «Саутгемптона»

Ральф Хазенхюттль назначен новым главным тренером «Саутгемптона». 51-летний австриец заключил контракт на 2,5 года.
Обновлено в 07:56
Футбол

Моуринью: каждая команда усилилась летом, кроме «Манчестер Юнайтед»

Все команды стали лучше, кроме нас. Отставание «Манчестер Юнайтед» от первое четвёрки это то, чего я не мог предсказать.
Обновлено в 08:02
Футбол

Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

Обновлено в 04:23
Футбол

На трех игроков «Рубина» претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»

Обновлено в 07:45
Футбол

«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

«Барселона» интересуется полузащитником «Ювентуса» Родриго Бентанкуром.
Обновлено в 06:19
Футбол

УЕФА перенес матч Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» в Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и французским "Лионом" из Харькова в Киев.
Обновлено в 07:40
Футбол

«Зенит» сыграет со «Спартаком» и «Локомотивом» в Катаре

Петербургский "Зенит" в январе примет участие в турнире вместе со "Спартаком", "Локомотивом" и "Ростовом", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:57
Футбол

Пеле: «В Европе о Мбаппе говорят больше, чем о Неймаре»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился мнением об игре форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара.
Обновлено в 05:16
Футбол

Кейлор Навас хочет в январе уйти из «Реала» бесплатно

Лишившийся места в основном составе коста-риканец хочет уйти из «Реала» уже в грядущем январе, однако клуб отклонил его первый запрос, так как не хочет терять сильного резервиста.
Обновлено в 07:52
Футбол

Лунин отразил пенальти и провел «Леганес» дальше в Кубке

Голкипер «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Леганес», отразил пенальти в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано».
Обновлено в 03:28
ещё по теме
Матвей Евгеньевич Сафонов
Российский футболист
Российский футболист, вратарь футбольного клуба «Краснодар».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное