Футбол
Болельщики «Кардиффа» почтили память Салы перед матчем с «Борнмутом»Чемпионат вчера в 14:02
Болельщики «Кардифф Сити» провели акцию памяти в честь форварда Эмилиано Салы, который должен был перейти в валлийский клуб из «Нанта». Акция состоялась перед началом матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».
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