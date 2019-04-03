Футбол
Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»Бомбардир.ру 00:23
|20′
Мойсе Кин
|22′
Леонардо Бонуччи
Жуан Педро
|34′
Харис Ликояннис
|39′
|61′
Мартин Касерес
Родриго Бентанкур
Артур Ионица
Вальтер Бирса
|68′
Жуан Педро
Альберто Черри
|76′
Паоло Панкрацио Фараго
Симоне Падоин
|76′
Дарио Срна
|82′
|85′
Мойсе Кин
|90′+3′
Федерико Бернардески
|45%
|Владение мячом
|55%
|78%
|Процент точных передач
|82%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|–
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|5
|7
|Отборы
|7
|17
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Кальяри
Расстановка 4‑3‑1‑2
28
Краньо
33
Срна
23
Чеппителли
19
Пизакане
22
Ликояннис
20
Падоин
8
Чигарини
18
Барелла
14
Бирса
30
Паволетти
9
Черри
1
Шченсны
30
Бентанкур
19
Бонуччи
3
Кьеллини
2
Де Шильо
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
12
Сандро
18
Кин
33
Бернардески
Ювентус
Расстановка 3‑5‑2
Форвард "Ювентуса" Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (2:0). В течение игры группа тифози "Кальяри" оскорбляли Кена.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Форвард «Ювентуса» Кин стал жертвой расистских оскорблений в матче с «Кальяри»
Sport24.ruвчера в 19:39
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:02, Ашберн
Транспорт
Названы станции метро Москвы, на которых в 2019 году пройдет капремонт
В Москве на 2019 год запланированы реконструкция и капитальный ремонт на 14 объектах метрополитена, в числе которых станции "Лубянка", "Красные ворота" и "Кропоткинская", заявил на пресс-конференции в среду руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
Обновлено в 04:24
Политика
Грушко: Россия зеркально ответит на программы вооружения Европы
Грушко отметил, что Россия применит симметричные меры в случае использования Европой новых программ вооружения.
Обновлено в 04:59
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
На китайской базе заметили лазер для уничтожения спутников
Винаяк Бхат заметил, что в Синьцзяне расположены четыре здания с раздвижными крышами, где, по мнению индийского полковника, находятся мощные химические лазеры, способные сбивать спутники на орбите.
Обновлено в 04:39
Общество
В Роструде рассказали, сколько дней россияне будут отдыхать в мае
В мае россиян ожидают весенние каникулы, а две рабочие недели, предшествующие отдыху, будут короткими.
Обновлено в 04:40
Экономика
Компания Андрея Молчанова продаст 9,7% «Группы ЛСР» за 5,8 млрд рублей
Компания Solneau Limited, принадлежащая крупнейшему акционеру девелопера "Группа ЛСР" Андрею Молчанову, договорилась о продаже 9,71% акций ЛСР за 5,8 млрд рублей.
Обновлено в 03:02
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Политика
Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе
Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.
Обновлено в 03:47
Баскетбол
Уэстбрук повторил достижение Чемберлена в НБА
Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:103) сумел повторить достижение Уилта Чемберлена, сделав двойной трипл-дабл.
Обновлено в 03:39
Экономика
Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах
Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:21
Политика
Климкин дал прогноз по отношениям России и Украины при Зеленском
В случае победы кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на выборах президента Украины Киев не будет менять внешнеполитический курс и сближаться с Москвой, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено вчера в 19:01
Авто
Ford представил новое поколение кроссовера Kuga
Компания Ford представила новое поколение компактных кроссоверов Kuga.
Обновлено в 03:05
Общество
В России выросла средняя зарплата
Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.
Обновлено в 03:51
Единоборства
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Обновлено в 03:16
Спорт
Роднина призвала повысить зарплаты тренерам
По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.
Обновлено в 04:41
Политика
Турция после муниципальных выборов призвала США не вмешиваться
Палладино ранее заявил, что США надеются на то, что Турция признает законные результаты муниципальных выборов после того, как правящая Партия справедливости и развития (ПСР) подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции.
Обновлено в 03:56
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Экономика
Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке
Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Голикова: Каждый год в России фиксируется более 750 тысяч абортов
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о том, что в РФ каждый год фиксируется более 750 тысяч абортов, из них пятая часть делается по медицинским показаниям.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Югре малыш скончался после обращения в больницу
В ведомстве уточняют, что родители с ребенком обратились на прием в больницу, врачом было назначено медикаментозное лечение амбулаторно (без лечения в стационаре).
Обновлено в 04:03
Политика
На Украине потребовали посадить Зеленского в тюрьму за русский язык
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.
Обновлено вчера в 20:41
Авто
Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России
В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Треть российских семей оказалась без денег на обувь
Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).
Обновлено в 02:12
Происшествия
Прокуратура в Германии анонсировала результаты экспертизы тела Филевой
Информация о результатах вскрытия тел погибших при крушении самолета, на котором летела совладелица S7 Наталия Филева, появится 3 апреля, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Дармштадта.
Обновлено вчера в 10:22
Авто
Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа»
Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".
Обновлено в 03:22
Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Футбол
Первые полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут в среду
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
1,5 тысячи мотострелков примут участие в учениях в Ленобласти
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42