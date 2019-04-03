Футбол

Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»Бомбардир.ру 00:23

Кальяри — Ювентус
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сардиния Арена»
20′
Мойсе Кин
22′
Леонардо Бонуччи
Жуан Педро
34′
Харис Ликояннис
39′
61′
Мартин Касерес
Родриго Бентанкур
Артур Ионица
Вальтер Бирса
68′
Жуан Педро
Альберто Черри
76′
Паоло Панкрацио Фараго
Симоне Падоин
76′
Дарио Срна
82′
85′
Мойсе Кин
90′+3′
Федерико Бернардески
Форвард "Ювентуса" Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (2:0). В течение игры группа тифози "Кальяри" оскорбляли Кена.
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