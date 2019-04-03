Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»Бомбардир.ру 00:23

Форвард "Ювентуса" Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (2:0). В течение игры группа тифози "Кальяри" оскорбляли Кена.

Авто Обновленный Volvo XC90 подорожал в России По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.

Общество Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами» Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

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Общество В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.

Футбол Бывший тренер «Зенита» может возглавить немецкий «Вольфсбург» Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, известный по работе в "Зените" и "Челси", может стать тренером немецкого футбольного клуба Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить немецкий футбольный клуб "Вольфсбург", сообщает Газета.ру со ссылкой на Bild.

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Игры Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ — Wario64 (@Wario64) 1 апреля 2019 г.

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