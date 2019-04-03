Футбол
Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»Бомбардир.ру 00:23
|20′
Мойсе Кин
|22′
Леонардо Бонуччи
Жуан Педро
|34′
Харис Ликояннис
|39′
|61′
Мартин Касерес
Родриго Бентанкур
Артур Ионица
Вальтер Бирса
|68′
Жуан Педро
Альберто Черри
|76′
Паоло Панкрацио Фараго
Симоне Падоин
|76′
Дарио Срна
|82′
|85′
Мойсе Кин
|90′+3′
Федерико Бернардески
|45%
|Владение мячом
|55%
|78%
|Процент точных передач
|82%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|–
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|5
|7
|Отборы
|7
|17
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Кальяри
Расстановка 4‑3‑1‑2
28
Краньо
33
Срна
23
Чеппителли
19
Пизакане
22
Ликояннис
20
Падоин
8
Чигарини
18
Барелла
14
Бирса
30
Паволетти
9
Черри
1
Шченсны
30
Бентанкур
19
Бонуччи
3
Кьеллини
2
Де Шильо
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
12
Сандро
18
Кин
33
Бернардески
Ювентус
Расстановка 3‑5‑2
Форвард "Ювентуса" Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (2:0). В течение игры группа тифози "Кальяри" оскорбляли Кена.
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Форвард «Ювентуса» Кин стал жертвой расистских оскорблений в матче с «Кальяри»
Sport24.ruвчера в 19:39
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 03:35, Ашберн
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