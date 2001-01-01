Футбол
Фанаты «Интера» требуют убрать Икарди из командыЕвро-футбол.ру 07:26
Болельщики "Интера" опубликовали заявление с требованием убрать из команды нападающего Мауро Икарди. Ранее главный тренер миланской команды Лучано Спаллетти анонсировал возвращение Икарди в заявку.
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