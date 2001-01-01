Футбол

Фанаты «Интера» требуют убрать Икарди из командыЕвро-футбол.ру 07:26

Болельщики "Интера" опубликовали заявление с требованием убрать из команды нападающего Мауро Икарди. Ранее главный тренер миланской команды Лучано Спаллетти анонсировал возвращение Икарди в заявку.
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Фанаты «Интера» требуют убрать Икарди из команды

Евро-футбол.ру07:26

Фанаты «Интера» объявили бойкот Икарди

Soccer.ru07:20

Болельщики «Интера» заявили, что Икарди должен покинуть клуб

Чемпионат07:10

Фанаты «Интера» прогоняют опального форварда из клуба

Sport.ru07:29
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Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Колорадо»

Обновлено в 01:47
Футбол

Спаллетти: «Икарди выйдет в стартовом составе против „Дженоа“»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне матча 30-го тура Серии А с «Дженоа» сообщил, что нападающий Мауро Икарди начнет игру против генуэзцев в первых минут.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в военной академии

Несколько человек пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, передают информагетства со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Экономика

Определены самые высокооплачиваемые профессии России

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Общество

Жан-Мишель Кусто намерен 5 апреля посетить «китовую тюрьму» в Приморье

Океанолог Жан-Мишель Кусто планирует прибыть в Москву 3 апреля, чтобы оттуда отправиться во Владивосток для посещения вольеров в бухте Средней, где содержатся косатки и белухи.
Обновлено в 04:57
Здоровье

В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом

Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 20:13
Общество

Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению

Житель Москвы Бахтиёр Матякубов во вторник признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 06:59
Автоспорт

Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Формулы-1»

Сын знаменитого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик дебютировал за рулем болида Ferrari на тестах в Бахрейне.
Обновлено в 04:16
Энергетика

«Нафтогаз» решил одолжить $1 млрд у Китая

Как сообщает сайт «Нафтогаза», планируется, что на первом этапе под страховое покрытие Sinosure будет привлечено около $160 млн для финансирования действующих контрактов АО «Укргаздобыча» с китайскими корпорациями, поставляющих буровое оборудование и осуществляющих буровые работы «под ключ».
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Американский бомбардировщик заметили у границ России

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поздравила Лайму Вайкуле с юбилеем

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле 31 марта отметила свой 65-летний юбилей и до сих пор принимает поздравления от звезд отечественного шоу-бизнеса.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

В Израиле заявили о ложной тревоге на границе с сектором газа

Израильские военные признали, что сирены на границе сектора Газа сработали по ошибке.
Обновлено в 01:48
Экономика

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты

Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей

В Дагестане был вскрыт факт сговора юридических лиц, участвующих в торгах по обслуживанию дорог, что не позволило сформировать конкурентную цену подлежащих выполнению работ и повлекло извлечение названными обществами дохода в размере 17,7 млрд рублей.
Обновлено в 06:15
Космос

Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году

Обновлено вчера в 11:39
Технологии

«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер «Колмогоров»

Фото: Артур Лебедев / ТАСС "Группа Тинькофф" (TCS Group Holding) начнет использовать в работе мощности собственного суперкомпьютера.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Единоборства

Нурмагомедов заявил, что обсуждал с UFC реванш против Макгрегора

Обновлено в 06:27
Транспорт

«Аэрофлот» не пустил в эконом-класс пассажирку со сломанной ногой

Обновлено вчера в 11:53
Политика

ЦИК Украины подсчитала 99% протоколов с президентских выборов

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Кино

Умер киноактер и режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 07:16
Происшествия

В Магасе суд арестовывает и штрафует участников протестного митинга

Магасский районный суд Ингушетии назначил штрафы и 10-дневные аресты участникам митинга 27 марта.
Обновлено в 04:44
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
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«Без шуток»: как на Западе встретили победу Зеленского

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Общество

В Ленобласти спасли краснокнижную нерпу весом 10 килограммов

На берегу Финского залива возле города Сосновый Бор Ленинградской области местные жители обнаружили детеныша балтийской нерпы.
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Один из самых титулованных, итальянский футбольный клуб, базирующийся в Милане и выступающий в Серии А. Клубные цвета - чёрный и синий. Титульный спонсор клуба - компания «Pirelli».
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