Футбол
Болельщики «Интера» устроили беспорядки на стадионе «Ювентуса»
Болельщики «Интера» устроили беспорядки на стадионе «Ювентуса»Евро-футбол.ру01:51
Фанаты "Интера" отметились неподобающим поведением во время игры 15-го тура Серии А с "Ювентусом" (0:1). Согласно данным Gazzetta dello Sport, поклонники миланского клуба повредили сиденья, туалеты, а также столкнули с трибуны стюарда.
Евро-футбол.ру01:51
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Футбол
Лукаку поссорился с Моуринью и хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". 25-летний футболист недоволен недостатком игровой практики.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Крылья» и «Ростов» назвали составы на последний матч года
Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Ростов".
Обновлено в 03:52
Футбол
Четыре матча 17-го тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу
Восемь команд Российской премьер лиги (РПЛ) в субботу проведут свои заключительные матчи первой части чемпионата перед зимним перерывом.
Обновлено в 02:25
Футбол
Букмекеры: 79% ставок сделано на победу Манчестер Сити над Челси
Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити - 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, а на победу Челси принято 14% ставок.
Обновлено в 04:05
Футбол
Жиго вернулся к тренировкам в «Спартаке»
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго провёл первую тренировку после травмы на базе клуба в Тарасовке.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»
В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Обновлено в 00:00
Футбол
Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова
Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 03:08
Футбол
Суарес восстановился от травмы и может сыграть с «Эспаньолом»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес полностью восстановился от повреждения колена, полученного 24 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1). Тренерский штаб каталонцев включил уругвайского футболиста в заявку на игру 15-го тура Примеры с «Эспаньолом».
Обновлено в 02:39
Футбол
«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером
Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Анжи» получил 8 миллионов рублей от РПЛ
Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клуб получил около восьми миллионов рублей от премьер-лиги.
Обновлено в 02:32
Футбол
Сарри рассказал о целях «Челси» во время зимнего трансферного окна
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал о трансферных целях своей команды зимой.
Обновлено в 03:00
Футбол
Гацкан награжден орденом «Трудовая слава»
Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан награжден государственной наградой Республики Молдова.
Обновлено в 03:15
Футбол
Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
Денис Бояринцев: «Кононову дали шанс, и он, кажется, его использует»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о главном тренере команды Олеге Кононове.
Обновлено в 03:48