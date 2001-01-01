Футбол

Болельщики «Интера» требуют отставки СпаллеттиСпорт-Экспресс 07:08

Наполи — Интер
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, 19 мая
Стадион «Сан-Паоло»
Калиду Кулибали
9′
Петр Зелиньски
16′
46′
Маттео Политано
Мауро Икарди
48′
Раджа Наингголан
Аллан
49′
58′
Роберто Гальярдини
Матиас Весино
Дрис Мертенс
61′
Фабиан Руис
71′
Аркадиуш Милик
Лоренцо Инсинье
76′
Фабиан Руис
78′
79′
Иван Перишич
Антонио Кандрева
Дрис Мертенс
Амин Юнес
80′
81′
Мауро Икарди
Калиду Кулибали
Себастьяно Луперто
84′
Фаузи Гулям
90′+2′
Фанаты "Интера" требуют от руководства клуба отправить в отставку главного тренера Лучано Спаллетти. После матча 37-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:4), болельщики "нерадзурри", недовольные работой 60-летнего специалиста, запустили в социальных сетях хэштег #SpallettiOut .
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