Футбол
Болельщики «Интера» требуют отставки СпаллеттиСпорт-Экспресс 07:08
Калиду Кулибали
|9′
Петр Зелиньски
|16′
|46′
Маттео Политано
Мауро Икарди
|48′
Раджа Наингголан
Аллан
|49′
|58′
Роберто Гальярдини
Матиас Весино
Дрис Мертенс
|61′
Фабиан Руис
|71′
Аркадиуш Милик
Лоренцо Инсинье
|76′
Фабиан Руис
|78′
|79′
Иван Перишич
Антонио Кандрева
Дрис Мертенс
Амин Юнес
|80′
|81′
Мауро Икарди
Калиду Кулибали
Себастьяно Луперто
|84′
Фаузи Гулям
|90′+2′
|43%
|Владение мячом
|57%
|82%
|Процент точных передач
|86%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|11
|8
|Отборы
|11
|9
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
27
Карнезис
2
Малькюи
13
Луперто
33
Альбиоль
31
Гулям
20
Зелиньски
8
Руис
2 ×
5
Аллан
7
Кальехон
34
Юнес
24
Инсинье
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
23
Миранда
37
Шкриньяр
18
Асамоа
8
Весино
77
Брозович
9
Икарди
14
Наингголан
87
Кандрева
10
Мартинес
Интер
Расстановка 4‑5‑1
Фанаты "Интера" требуют от руководства клуба отправить в отставку главного тренера Лучано Спаллетти. После матча 37-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:4), болельщики "нерадзурри", недовольные работой 60-летнего специалиста, запустили в социальных сетях хэштег #SpallettiOut .
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