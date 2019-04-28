Футбол
Болельщики «Енисея» смогут бесплатно посетить матч с «Локомотивом»Матч ТВ 03:55
Пресс-служба «Енисея» сообщила, что болельщики красноярской команды смогу бесплатно посетить гостевой матч 26-го тура РПЛ против «Локомотива».
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Локомотив - Енисей 28 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу
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