Футбол

Болельщики «Енисея» смогут бесплатно посетить матч с «Локомотивом»Матч ТВ 03:55

Локомотив — Енисей
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Пресс-служба «Енисея» сообщила, что болельщики красноярской команды смогу бесплатно посетить гостевой матч 26-го тура РПЛ против «Локомотива».
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