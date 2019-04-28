Болельщики «Енисея» могут бесплатно пройти на матч с «Локомотивом»REGNUM 04:57

Матч 26-го тура футбольной российской Премьер-лиги (РПЛ) между командами «Енисей» и «Локомотив» состоится 28 апреля на поле «РЖД-Арены» в Москве и начнется в 14:00 мск. Отметим, «Локомотив» с 46 очками находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. «Енисей» с 16 очками на последнем месте.

Болельщики «Енисея» могут бесплатно пройти на матч с «Локомотивом»

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