Футбол

Болельщики «Енисея» могут бесплатно пройти на матч с «Локомотивом»REGNUM 04:57

Локомотив — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
31′
Арсен Хубулов
41′
Алексей Грицаенко
Дмитрий Тарасов
Мануэл Фернандеш
46′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
46′
54′
Валерий Кичин
56′
Александр Соболев
Александр Кутьин
63′
Константин Савичев
Михаил Комков
Валерий Кичин
67′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
71′
Дмитрий Баринов
75′
80′
Арсен Хубулов
Михаил Костюков
81′
Александр Зотов
84′
Михаил Костюков
Джефферсон Фарфан
88′
Матч 26-го тура футбольной российской Премьер-лиги (РПЛ) между командами «Енисей» и «Локомотив» состоится 28 апреля на поле «РЖД-Арены» в Москве и начнется в 14:00 мск. Отметим, «Локомотив» с 46 очками находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. «Енисей» с 16 очками на последнем месте.
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