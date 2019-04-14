Футбол

Болельщики «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре МосквыМатч ТВ 08:16

Болельщики московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» провели арт-акцию в центре Москвы. На Старом Арбате поклонники клуба сделали надпись «Перемен требуют наши сердца» на знаменитой стене Виктора Цоя.
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Фанаты «Динамо» оставили надпись на стене Цоя в Москве

Sport24.ru08:22

Болельщики «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Матч ТВ08:16

Фанаты «Динамо» испортили Стену Виктора Цоя на Арбате

ProstoProSport08:42

Фанаты «Динамо» нарисовали огромное граффити на стене Цоя. Клубу это понравилось

Афиша Daily08:16

Фанаты «Динамо» закрасили Стену Виктора Цоя на Арбате. Клуб это одобрил

Спорт-Экспресс07:46

Болельщики «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Sportbox.RU08:16

Болельщики «Динамо» перед матчем с «Краснодаром» написали на стене Цоя «Перемен требуют наши сердца»

Бомбардир.ру08:41
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

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Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Политика

Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Общество

ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда

Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.
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Происшествия

Опубликовано видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки

РЕН ТВ опубликовал видео инцидента с участием депутата Госдумы Виталия Милонова на штрафстоянке в Петербурге.
Обновлено в 07:51
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Киевская полиция проверяет сообщение о минировании Майдана

Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121

Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
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Авто

Назван топ-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Обновлено в 01:30
Футбол

Эрнандес - о матче с «Локо»: «ЦСКА сделает все необходимые выводы и подойдет к дерби в полной боевой готовности»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес после поражения от "Оренбурга" в матче 23-го тура чемпионата России (2:3) отметил, что его команда сделает все необходимые выводы из этого результата.
Обновлено в 08:10
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Автоспорт

Шарль Леклер: Тактика сдерживания Mercedes не сработала

Обновлено в 06:35
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол

Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Экономика

Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»

28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.
Обновлено 12 апреля в 13:46
Футбол

Владимир Быстров: «На каждой предматчевой установке Карпин орёт»

Быстров заявил, что Карпин настраивает игроков так, будто бы каждая игра это финал.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных

В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Космос

OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну

Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Борисов: космическая программа США зависит от РД-180

Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи

Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени

По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
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Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»

Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие

Школьников из Балтийска познакомили с военной службой в морской пехоте

Обновлено вчера в 05:36
Происшествия

В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков

Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Культура

Самое дорогое полотно Леонардо да Винчи может оказаться подделкой

Одно из самых дорогих произведений искусства в мире, знаменитая картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" может оказаться подделкой.
Обновлено в 08:48
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Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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