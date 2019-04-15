Футбол

Болельщики «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клубаРЕН ТВ вчера в 20:03

Фанаты футбольного клуба "Динамо" закрасили стену Цоя на Старом Арбате в Москве, нарисовав на ней символику клуба, сообщает Championat.com Болельщики пришли в центр столицы перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
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Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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