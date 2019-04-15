Футбол
Болельщики «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клубаРЕН ТВ вчера в 20:03
Фанаты футбольного клуба "Динамо" закрасили стену Цоя на Старом Арбате в Москве, нарисовав на ней символику клуба, сообщает Championat.com Болельщики пришли в центр столицы перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
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Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Обновлено в 22:02
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено в 18:02
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Футбол
Адиев: «Отношение болельщиков „Анжи“ не может не трогать. Мы не остались одни»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поблагодарил болельщиков команды за поддержку, несмотря на неудачные результаты.
Обновлено в 16:43
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
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Обновлено в 11:11
Происшествия
В Италии задержали болельщиков «Аякса» с оружием
Болельщики, которые приехали в Италию, чтобы поддержать голландский клуб в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против местного "Ювентуса", будут депортированы на родину.
Обновлено в 17:31
Наука
Российские археологи нашли уникальную могилу римского периода в Египте
Российские археологи во время проведения раскопок в оазисе эль-Фаюм нашли уникальную могилу римского периода на территории Среднего Египта.
Обновлено в 21:14
Общество
Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора
Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено в 07:05
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Наука
Ученые рассказали, насколько полезен сыр
Обновлено 13 апреля в 14:31
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Экономика
Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 22:23
Политика
Ситуация обостряется: Лукашенко грозит Москве
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит российской нефти, заявив о необходимости срочного ремонта нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 22:30
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Наука
Частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе Пиренеев
Обновлено в 12:16
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 22:36
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Экономика
Минпромторг рассчитывает удвоить объем производства в судостроении к 2035 году
По прогнозам министерства, в 2019 году объёмы производства в судостроении составят 451 млрд рублей.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Японские военные ищут обломки упавшего в Тихий океан истребителя F-35
Как пишет французская газета Le Figaro, крушение боевого самолета – редкий шанс для потенциальных противников США получить информацию о новейшей военной технике.
Обновлено в 09:32
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Пожар, охвативший один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери - стал причиной великой утраты.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
Швеция не смогла доделать истребители, «превосходящие» российские
Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон ранее говорил, что Gripen E будут способны бороться с российскими истребителями серии Су.
Обновлено в 10:10
Политика
Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-службы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 15:46
Религия
Сгорел Собор Парижской Богоматери
К горящему Собору прибыл президент Макрон.
Обновлено в 20:14
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40