Футбол

Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока по итогам прошлого сезонаSoccer.ru 12:24

2 фото
Голкипер "Динамо" Антон Шунин признан лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона. Победитель был выбрал по итогам голосования среди болельщиков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Шунин признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2018/19 по версии болельщиков

Sport24.ru11:51

Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока по итогам прошлого сезона

Soccer.ru12:24

Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока сезона-2018/19

Sportbox.RU12:18

Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока сезона-2018/19

Матч ТВ12:18

Шунин - лучший игрок «Динамо» в сезоне-2018/19 по версии болельщиков

Спорт-Экспресс12:00

Шунин — лучший игрок «Динамо» в сезоне-2018/19 по версии болельщиков

Чемпионат11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
Наука

Российские физики оказались на пороге создания «плащей-невидимок»

Обновлено в 12:14
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на ₽1 млн

Обновлено в 12:58
Общество

Сомнолог раскрыл условия полноценного сна

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил, что для сохранения красоты необходима не продолжительность сна, а соблюдение режима, передает ИА "НСН".
Обновлено в 10:57
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Обновлено в 12:31
Игры

CD Projekt RED выпустила еще два постера Cyberpunk 2077

Обновлено в 11:17
Спорт

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Политика

У Порошенко ответили на удары в спину со стороны Гройсмана — Онищенко

Беглый депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко уверен, что окрики Геращенко уже не остановят процесс предательства вчерашних соратников Порошенко У Порошенко ответили на вчерашние удары в спину со стороны Гройсмана.
Обновлено в 12:26
Интернет

Сайт Genius обвинил Google в копировании песен без разрешения

Специализирующийся на публикации текстов песен сайт Genius обвинил компанию Google в копировании своих материалов без разрешения.
Обновлено в 09:32
Политика

Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Политика

Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы

Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Спорт

Сергей Шубенков в падении выиграл забег на этапе Бриллиантовой лиги

Российский легкоатлет Сергей Шубенков на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате победил в забеге на 110 метров с барьерами.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Энергетика

В регионах России резко подорожал бензин

По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Происшествия

На челябинского полицейского завели дело о домогательствах

На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Польский корабль повредили во время учений НАТО в Балтийском море

Польский военный корабль "Гнезно" повредили на учениях НАТО Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 13:13
Гаджеты

В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S

Xiaomi наконец представила в России свои смарт-телевизоры Mi TV 4A на 32 дюйма и Mi TV 4S на 43 и 55 дюймов.
Обновлено в 12:58
Экономика

Строительство моста на Сахалин потребует 433,3 млрд рублей

Обновлено в 11:15
Политика

Посольство РФ: Лондон не привел доказательств причастности Ирана к инциденту с танкерами

Лондон не подкрепил доказательствами сделанные им выводы о том, что Тегеран "почти наверняка" несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 13:17
Экономика

Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности

Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в России к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».
Обновлено в 11:53
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 05:40
Общество

Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Политика

ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение рейтинга Путина

ВЦИОМ по результатам последнего исследования сообщил о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:53
Общество

Представитель Алибасова сообщил о его состоянии после выписки

Музыкального продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщил РБК пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 12:49
Происшествия

На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию

Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов.
Обновлено в 11:58
Авто

Tesla запустила продажи автомобилей Tesla Model 3 с пробегом

На сайте американской марки появились в продаже подержанные электрокары Tesla Model 3. На официальном сайте Tesla теперь доступны подержанные автомобили марки, при этом изначально такая услуга была доступна только для жителей области залива Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 13:54
Музыка

Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»

Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:30
Культура

В Пушкинском музее покажут работы Моне и Пикассо из коллекции Щукина

В Белом зале, где в 1948 году делили коллекцию между двумя музеями - Пушкинским и Эрмитажем- огромное полотно Матисса.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Владимирович Шунин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь и капитан московского «Динамо».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Динамо
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное