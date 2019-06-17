Футбол
Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока по итогам прошлого сезонаSoccer.ru 12:24
Голкипер "Динамо" Антон Шунин признан лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона. Победитель был выбрал по итогам голосования среди болельщиков.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Общество
Сомнолог раскрыл условия полноценного сна
Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил, что для сохранения красоты необходима не продолжительность сна, а соблюдение режима, передает ИА "НСН".
Обновлено в 10:57
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Игры
CD Projekt RED выпустила еще два постера Cyberpunk 2077
Обновлено в 11:17
Спорт
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Политика
У Порошенко ответили на удары в спину со стороны Гройсмана — Онищенко
Беглый депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко уверен, что окрики Геращенко уже не остановят процесс предательства вчерашних соратников Порошенко У Порошенко ответили на вчерашние удары в спину со стороны Гройсмана.
Обновлено в 12:26
Интернет
Сайт Genius обвинил Google в копировании песен без разрешения
Специализирующийся на публикации текстов песен сайт Genius обвинил компанию Google в копировании своих материалов без разрешения.
Обновлено в 09:32
Политика
Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Политика
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы
Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Спорт
Сергей Шубенков в падении выиграл забег на этапе Бриллиантовой лиги
Российский легкоатлет Сергей Шубенков на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате победил в забеге на 110 метров с барьерами.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Энергетика
В регионах России резко подорожал бензин
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Происшествия
На челябинского полицейского завели дело о домогательствах
На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО в Балтийском море
Польский военный корабль "Гнезно" повредили на учениях НАТО Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 13:13
Гаджеты
В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S
Xiaomi наконец представила в России свои смарт-телевизоры Mi TV 4A на 32 дюйма и Mi TV 4S на 43 и 55 дюймов.
Обновлено в 12:58
Экономика
Строительство моста на Сахалин потребует 433,3 млрд рублей
Обновлено в 11:15
Политика
Посольство РФ: Лондон не привел доказательств причастности Ирана к инциденту с танкерами
Лондон не подкрепил доказательствами сделанные им выводы о том, что Тегеран "почти наверняка" несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 13:17
Экономика
Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности
Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в России к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».
Обновлено в 11:53
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Политика
ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение рейтинга Путина
ВЦИОМ по результатам последнего исследования сообщил о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:53
Общество
Представитель Алибасова сообщил о его состоянии после выписки
Музыкального продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщил РБК пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 12:49
Происшествия
На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию
Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов.
Обновлено в 11:58
Авто
Tesla запустила продажи автомобилей Tesla Model 3 с пробегом
На сайте американской марки появились в продаже подержанные электрокары Tesla Model 3. На официальном сайте Tesla теперь доступны подержанные автомобили марки, при этом изначально такая услуга была доступна только для жителей области залива Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 13:54
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:30
Культура
В Пушкинском музее покажут работы Моне и Пикассо из коллекции Щукина
В Белом зале, где в 1948 году делили коллекцию между двумя музеями - Пушкинским и Эрмитажем- огромное полотно Матисса.
Обновлено в 09:31