Футбол
Болельщики ЦСКА признали Сигурдссона лучшим игроком команды в апрелеРИА Новости 07:24
Болельщики московского ЦСКА признали Арнора Сигурдссона лучшим футболистом команды в апреле, сообщается на официальном сайте армейцев. В апреле исландский полузащитник провел пять матчей, в которых забил три гола - два в ворота московского "Спартака" и один в матче с махачкалинским "Анжи".
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