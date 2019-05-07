Футбол

Болельщики ЦСКА признали Сигурдссона лучшим игроком команды в апрелеРИА Новости 07:24

Болельщики московского ЦСКА признали Арнора Сигурдссона лучшим футболистом команды в апреле, сообщается на официальном сайте армейцев. В апреле исландский полузащитник провел пять матчей, в которых забил три гола - два в ворота московского "Спартака" и один в матче с махачкалинским "Анжи".
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Назван лучший игрок ЦСКА в апреле

Soccer.ru08:02

Сигурдссон – лучший игрок ЦСКА в апреле по мнению болельщиков

Советский спорт07:47

Болельщики ЦСКА признали Сигурдссона лучшим игроком апреля

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Сигурдссона признали лучшим игроком ЦСКА в апреле

Sport24.ru07:45

Сигурдссон - лучший игрок ЦСКА в апреле

Евро-футбол.ру07:33

Болельщики ЦСКА признали Сигурдссона лучшим игроком команды в апреле

РИА Новости07:24

Сигурдссон стал лучшим игроком ЦСКА в апреле

Sports.ru10:09
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