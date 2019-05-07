Футбол
Болельщики ЦСКА признали Сигурдссона лучшим игроком команды в апрелеРИА Новости 07:24
Болельщики московского ЦСКА признали Арнора Сигурдссона лучшим футболистом команды в апреле, сообщается на официальном сайте армейцев. В апреле исландский полузащитник провел пять матчей, в которых забил три гола - два в ворота московского "Спартака" и один в матче с махачкалинским "Анжи".
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Компания Valve выпустила Боевой пропуск для главного турнира года по Dota 2 — The International 2019.
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Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.
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Михаил Вартапетов: «„Ливер“ — „Барса“ — 4:0. „Ливер“ — „Спартак“ — 7:0. Не ругайте нас больше»
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Обновлено в 19:05
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На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
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Пенс объяснил, зачем России и Ирану нужна Венесуэла
Политик обвинил власти Ирана и России в стремлении сделать Венесуэлу "плацдармом" для продвижения собственных интересов в регионе.
Обновлено в 18:28
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Опубликованы фотографии нового Lexus GX
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