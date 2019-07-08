Футбол
Фернандес признан лучшим игроком ЦСКАМК-Спорт 05:53
Защитник футбольного ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком прошлого сезона по мнению болельщиков. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба. По итогам голосования Фернандес получил 37 процентов голосов.
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Политика
Премьер Грузии назвал провокацией мат телеведущего в адрес Путина
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией
Депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с проведением телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 03:58
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Футбол
УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.
Обновлено в 05:55
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Политика
Кремль ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Москва обязательно изучит предложение президента Украины Владимира Зеленского о новом формате переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова примерила роль сказочного эльфа
Широко известная публике по ролям в шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опубликовала в Сети фотографию, где она изображена в роли эльфа.
Обновлено в 04:23
Наука
Врачи Австралии научились возвращать подвижность парализованных рук
Обновлено вчера в 16:58
Кино
Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Музыка
Композитор Дунаевский назвал ерундой повторное участие в «Евровидении»
Композитор Максим Дунаевский рассказал «Известиям», как оценивает ситуацию, когда один и тот же исполнитель от России ездит на конкурс «Евровидение» по несколько раз.
Обновлено вчера в 19:54
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Сбербанк снизил максимальные процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 05:52
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
L'One подал в суд не только на лейбл Black Star, но также на Тимати и гендиректора Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка
В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Космос
Океан на спутнике Сатурна «идеально подходит» для жизни
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже
Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Политика
В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»
Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Авто
Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Российское аналитическое агентство «Автостат» опубликовало ТОП-5 популярных авто в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:26
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым
По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»
Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
Футбол
Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26