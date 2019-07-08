Футбол

Фернандес признан лучшим игроком ЦСКАМК-Спорт 05:53

Защитник футбольного ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком прошлого сезона по мнению болельщиков. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба. По итогам голосования Фернандес получил 37 процентов голосов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в минувшем сезоне

Советский спорт05:38

Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2018/19

Sportbox.RU05:10

Болельщики ЦСКА выбрали лучшего игрока команды в минувшем сезоне

Soccer.ru05:59

Болельщики ЦСКА признали Марио Фернандеса лучшим игроком прошедшего сезона

РИА Новости05:35

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком сезона-2018/19

Чемпионат05:25

Фернандес – лучший игрок ЦСКА в сезоне-2018/19 по версии болельщиков

Спорт-Экспресс05:11

Болельщики признали Фернандеса лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2018/19

Sport24.ru05:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
Политика

Премьер Грузии назвал провокацией мат телеведущего в адрес Путина

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Политика

Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией

Депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с проведением телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 03:58
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Происшествия

Суд закрыл кафе в Петербурге, где шаурмой отравились более 50 человек

Обновлено в 04:29
Футбол

УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.
Обновлено в 05:55
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Политика

Кремль ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Москва обязательно изучит предложение президента Украины Владимира Зеленского о новом формате переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Общество

СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова примерила роль сказочного эльфа

Широко известная публике по ролям в шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опубликовала в Сети фотографию, где она изображена в роли эльфа.
Обновлено в 04:23
Наука

Врачи Австралии научились возвращать подвижность парализованных рук

Обновлено вчера в 16:58
Кино

Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»

Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

Прокуратура попросила оштрафовать Андрея Андрющенко на 1,5 млн

Обновлено в 04:06
Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»

Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Музыка

Композитор Дунаевский назвал ерундой повторное участие в «Евровидении»

Композитор Максим Дунаевский рассказал «Известиям», как оценивает ситуацию, когда один и тот же исполнитель от России ездит на конкурс «Евровидение» по несколько раз.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

Обновлено в 05:02
Происшествия

Дело о внештатной разводке Володарского моста дошло до суда

Обновлено в 03:29
Происшествия

В уральскую колонию пытались передать телефоны через квадрокоптер

Обновлено в 05:03
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Сбербанк снизил максимальные процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 05:52
Общество

Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star

L'One подал в суд не только на лейбл Black Star, но также на Тимати и гендиректора Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка

В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Космос

Океан на спутнике Сатурна «идеально подходит» для жизни

Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже

Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Политика

В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»

Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Авто

Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до 1 млн рублей

Российское аналитическое агентство «Автостат» опубликовало ТОП-5 популярных авто в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:26
Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»

Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
Футбол

Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное