Футбол

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком сезонаSports.ru 06:30

Защитник Марио Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в прошлом сезоне по версии болельщиков. Фернандес набрал 37 процентов голосов.
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Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в минувшем сезоне

Советский спорт05:38

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком сезона-2018/19

Чемпионат05:25

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком сезона

Sports.ru06:30

Болельщики ЦСКА признали Марио Фернандеса лучшим игроком прошедшего сезона

РИА Новости05:35

Болельщики признали Фернандеса лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2018/19

Sport24.ru05:17

Фернандес – лучший игрок ЦСКА в сезоне-2018/19 по версии болельщиков

Спорт-Экспресс05:11

Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2018/19

Sportbox.RU05:10
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Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Политика

Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
Обновлено в 14:16
Политика

«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» «ловушкой» для ЕС

В украинской компании «Нафтогаз» рассказали об «опасности» российского проекта «Северный поток — 2» для европейских стран.
Обновлено в 14:00
Происшествия

На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении

Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Экономика

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников

Deutsche Bank сократит около 18 тыс сотрудников к 2022 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших туристок из России

Обновлено в 12:50
Политика

Около сотни человек перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne в Киеве

Обновлено в 14:10
Футбол

Набиуллин перешел из «Зенита» в «Сочи»

Обновлено в 14:13
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Происшествия

Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть

Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Политика

Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Наука

Ученые впервые запечатлели на видео глубоководную шестижаберную акулу

Глубоководную шестижаберную акулу ученым из Университета штата Флорида удалось впервые запечатлеть на видео.
Обновлено в 13:54
Общество

В Тбилиси демонтировали название станции метро на русском языке

В транспортной компании сообщили, что надпись убрали в ходе ремонтных работ В грузинской столице убрали русскоязычное название станции метро "Делиси".
Обновлено в 08:39
Футбол

Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖ

Отмечается, что бразильский вингер Неймар не прибыл в указанное место.
Обновлено в 13:53
Общество

Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Политика

Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ

Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей

Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 13:30
Политика

Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

Обновлено в 12:40
Кино

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Экономика

Хорватия начала вступление в зону евро

Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
Обновлено в 14:33
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Авто

Стала известна цена лимузина Aurus

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
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Скончался режиссер Владимир Златоустовский

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Энергетика

Добыча нефти в США побила новый рекорд

Добыча нефти и конденсата в США в апреле достигла 12,2 млн баррелей в сутки, побив предыдущий максимум - в 11 млн баррелей, зафиксированный в августе 2018 года.
Обновлено в 12:38
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Почему Владимир Ткачёв не уедет в НХЛ и будет играть за СКА

Если Ткачёв сможет состояться в СКА, поможет сборной на ближайшей Олимпиаде, а затем уже совсем в ином статусе уедет покорять НХЛ, никто против не будет, но сейчас ставка на Петербург выглядит выигрышно для обеих сторон.
Обновлено в 04:30
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Саша Савельева удивила редким снимком с сыном

Саша Савельева показала фотографию с мужем и новорожденным сыном.
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