Футбол

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком команды в июлеРИА Новости 06:39

Защитник Марио Фернандес признан болельщиками ЦСКА лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба. Фернандес по итогам опроса болельщиков "красно-синих" набрал 29% голосов.
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Фернандес стал лучшим игроком ЦСКА в июле по версии болельщиков

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Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком июля

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