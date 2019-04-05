Болельщики ЦСКА признали Чалова лучшим игроком в мартеЧемпионат 05:31

Болельщики московского ЦСКА признали нападающего Фёдора Чалова лучшим игроком месяца. Он принял участие в четырёх встречах «армейцев» на этом отрезке и забил два гола — «Рубину» и «Уфе».

Наука Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.

Гаджеты Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.

Футбол Интервью: Овертайм с Геннадием Орловым Г. Орлов ― Помню, когда мы с 0-3, я ездил в Москву сам, на этот решающий матч, сидел на трибуне и вот это всё ощущал.

Политика Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.

Театры Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".

Шоу-бизнес Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Экономика Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.

Политика Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану» Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.

Экономика Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.

Политика В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спорт Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.

Политика Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.

Политика Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.

Хоккей ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.

Общество Бастрыкин поручил разобраться с застройкой у Пулковской обсерватории Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за ситуации с застройкой рядом с Пулковской обсерваторией в Петербурге.

Здоровье Волгоградская область делится опытом развития гериатрической службы Площадкой для проведения межрегиональной научно-практической конференции, посвященной развитию в России гериатрической службы стал областной клинический госпиталь ветеранов войн.

Политика Трамп пригрозил Мексике штрафом в $500 млрд за наркотрафик в США Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность штрафа для Мексики в размере $500 млрд за наркотрафик в США.

Общество ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ» Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.

Энергетика Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.

Экономика Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20% Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Здоровье Медицинский городок с первой многопрофильной больницей и медколледжем построят в Ингушетии Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.