Футбол
Болельщики ЦСКА признали Чалова лучшим игроком в мартеЧемпионат 05:31
Болельщики московского ЦСКА признали нападающего Фёдора Чалова лучшим игроком месяца. Он принял участие в четырёх встречах «армейцев» на этом отрезке и забил два гола — «Рубину» и «Уфе».
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Наука
Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита
Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.
Обновлено в 09:29
Гаджеты
Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи
Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.
Обновлено в 13:54
Кино
Билеты на финал «Мстителей» продают за $10 тыс
Обновлено в 08:04
Футбол
Интервью: Овертайм с Геннадием Орловым
Г. Орлов ― Помню, когда мы с 0-3, я ездил в Москву сам, на этот решающий матч, сидел на трибуне и вот это всё ощущал.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Политика
Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Политика
Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.
Обновлено в 04:59
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Общество
Бастрыкин поручил разобраться с застройкой у Пулковской обсерватории
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за ситуации с застройкой рядом с Пулковской обсерваторией в Петербурге.
Обновлено в 13:14
Здоровье
Волгоградская область делится опытом развития гериатрической службы
Площадкой для проведения межрегиональной научно-практической конференции, посвященной развитию в России гериатрической службы стал областной клинический госпиталь ветеранов войн.
Обновлено в 06:53
Спорт
Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома
Обновлено в 10:17
Политика
Трамп пригрозил Мексике штрафом в $500 млрд за наркотрафик в США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность штрафа для Мексики в размере $500 млрд за наркотрафик в США.
Обновлено в 10:40
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»
Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Футбол
Кононов обратился к судье Мешкову перед дерби с ЦСКА
Обновлено в 14:29
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Здоровье
Медицинский городок с первой многопрофильной больницей и медколледжем построят в Ингушетии
Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
Обновлено в 09:55
Происшествия
СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте
Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
Обновлено в 12:18