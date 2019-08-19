Футбол
Болельщики ЦСКА поддержали команду перед дерби со «Спартаком»Газета.Ru 20:00
Болельщики московского ЦСКА поддержали команду перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака", сообщает официальный сайт армейцев. Группа фанатов приехала на стадион "Октябрь", где команда проводила предматчевую тренировку.
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Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
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Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае
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Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
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Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
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Общество
Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло почти вдвое
Более 500 частных домов подтоплено в двух районах Приморья из-за паводка, сообщает главк МЧС РФ по региону.
Обновлено в 22:33
Футбол
Радимов призвал КДК учесть публичные извинения Семака перед судьями
Главный тренер дубля «Зенита» Вячеслав Радимов призвал Контрольно-дисциплинарный комитет учесть публичные извинения главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака перед судьями за слова, сказанные в их адрес вчера после матча с «Ахматом» в рамках шестого тура чемпионата России.
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Общество
Эксперты подсчитали стоимость сборов ребенка в школу
Выяснилось, что больше всех потратить на сборы ребенка в школу в этом году придется жителям Москвы.
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Экономика
Таджикистан бежит впереди перевода
Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
Обновлено в 18:14
Политика
В США выдали ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Напомним, Верховный суд Гибралтара в четверг снял арест с иранского нефтяного танкера Grace 1. Поступившее в тот же день в адрес гибралтарских властей ходатайство Соединённых Штатов о продлении задержания торгового судна было отклонено.
Обновлено 16 августа в 19:38
Экономика
«РАФТ ЛИЗИНГ» запускает новое направление – лизинг недвижимости
Елена Дуберштейн, директор по маркетингу ООО "РАФТ ЛИЗИНГ": – 90% лизинговых компаний на рынке не охотно финансируют приобретение недвижимости в лизинг, считая это направление высокорискованным, а недвижимость – низколиквидным объектом.
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Медики рассказали, кому нельзя есть чеснок
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Общество
Уровень Амура у Хабаровска приближается к опасной отметке
«Рост уровня продолжается, в ближайшие сутки река достигнет отметки в 600 сантиметров, что является отметкой "опасного явления" для города», - цитирует РИА Новости метеорологов.
Обновлено в 21:43
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Футбол
«ПСЖ» хочет отдать Неймара в аренду с обязательным выкупом
Обновлено в 14:13
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено в 21:12
Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Цинциннати. Соперником россиянина был представитель Германии Давид Гоффен.
Обновлено в 18:16
Политика
Немецкие СМИ заявили, что отношения США и Германии находятся «на дне»
Отношения США и Германии находятся "на дне" из-за разногласий по ряду вопросов между сторонами.
Обновлено в 21:55
Кино
Обзор американского бокс-офиса за 16-18 августа
Лидером прокатного уикенда в США стала комедия "Хорошие мальчики" о трех шестиклассниках, которые решают попасть на взрослую вечеринку, от режиссера Джина Ступницки, который работал над сериалом "Офис" и сценарием для фильма "Очень плохая училка".
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Политика
Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства
Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
Обновлено в 07:43
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено в 09:45
Политика
Серия пикетов в Москве за свободные выборы проходит в Москве спокойно
Обновлено вчера в 10:02
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
Динамо — Локомотив 1:2
В шестом туре РПЛ «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
Обновлено в 13:50
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Энергетика
«Газпром» добывает впрок
По предварительным данным, с 1 января по 15 августа 2019 года «Газпром» добыл 312 млрд кубометров газа, на 1,7% превысив показатели аналогичного периода 2018 года.
Обновлено в 18:14
Энергетика
Определены регионы России с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Общество
Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео
Утром 17 августа в Сочи прошёл залповый ливень, подтопленными оказались несколько десятков улиц.
Обновлено вчера в 09:37