Футбол

Болельщики ЦСКА поддержали команду перед дерби со «Спартаком»Газета.Ru 20:00

Спартак — ЦСКА
завтра
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Болельщики московского ЦСКА поддержали команду перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака", сообщает официальный сайт армейцев. Группа фанатов приехала на стадион "Октябрь", где команда проводила предматчевую тренировку.
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