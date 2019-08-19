Болельщики московского ЦСКА поддержали команду перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака", сообщает официальный сайт армейцев. Группа фанатов приехала на стадион "Октябрь", где команда проводила предматчевую тренировку.

Болельщики ЦСКА поддержали команду перед дерби со «Спартаком»

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