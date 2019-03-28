Футбол
Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клубаRT на русском 13:26
Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков о выборе лучшего гола в истории клуба. По итогам голосования с результатом в 45% лучшим был признан гол Лионеля Месси в ворота «Хетафе» в полуфинале Кубка Испании сезона-2006/07.
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Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик «в поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Авто
Следующая Honda Fit получит революционные изменения дизайна
Различия особенно заметны вдоль линии двери, где модель Fit следующего поколения получает выступающую линию, а не текущую складку.
Обновлено в 02:54
Хоккей
Бывальцев: СКА бросал-бросал, но для голов нужно полезть с мясом
Нападающий петербургского СКА Алексей Бывальцев подвёл итоги проигранной встречи с московским ЦСКА (1:2).
Обновлено в 15:44
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Политика
США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено в 14:30
Технологии
Изобретателям заплатят за использование разработок
Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено в 16:54
Политика
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Теннис
Маррей откроет Лондонский марафон
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Минобороны: 22 летательных аппарата провели разведку у границ России
Разведку вели 22 летательных аппарата. Такие данные Министерства обороны опубликовала в пятницу газета вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 19:57
Политика
Президент Киргизии подарил Путину щенка и орловского скакуна
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган.
Обновлено в 08:42
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы
Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.
Обновлено вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Авто
Porsche рассказал о тестах электромобиля Taycan
Компания Porsche рассказала о тестах, которые прошел перед запуском в производство первый серийный электромобиль марки Taycan.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям
Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.
Обновлено в 13:46
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе
Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.
Обновлено в 12:11
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 19:18
Наука
Математик сложил число 33 из тройки кубов
Начиная с 1954 года ученым удалось найти тройки кубов для всех таких чисел меньших ста, кроме двух: 33 и 42.
Обновлено в 05:56
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Политика
У Зеленского нашли виллу в Италии
Украинские журналисты полагают, что Зеленский умолчал про дом в Форте-дей-Марми не из опасений быть обвиненным в излишнем богатстве, а из-за того, что соседние виллы занимают "российские богачи" – Роман Абрамович, Олег Дерипаска, члены семьи Бориса Ельцина и другие.
Обновлено в 08:45