Футбол

Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клубаRT на русском 13:26

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков о выборе лучшего гола в истории клуба. По итогам голосования с результатом в 45% лучшим был признан гол Лионеля Месси в ворота «Хетафе» в полуфинале Кубка Испании сезона-2006/07.
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Гол Месси в матче с «Хетафе» в 2007 году признан болельщиками лучшим в истории «Барселоны»

ТАСС14:40

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Газета.Ru14:28

Гол Месси в ворота «Хетафе» – лучший в истории «Барселоны». Так решили болельщики

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Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Матч ТВ12:44

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Sport24.ru12:45

Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба. Легендарный проход Месси

Спорт-Экспресс11:21

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

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