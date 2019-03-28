Футбол

Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клубаSport24.ru вчера в 12:21

Гол Лионеля Месси признан лучшим в истории «Барселоны» по итогам голосования среди болельщиков клуба. Мяч, забитый аргентинцем после слаломного прохода в полуфинале Кубка Испании — 2006/07 с «Хетафе», набрал 45% голосов. В финале голосования участвовали еще три гола.
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Гол Месси в матче с «Хетафе» в 2007 году признан болельщиками лучшим в истории «Барселоны»

ТАССвчера в 14:40

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Газета.Ruвчера в 14:28

Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба. Легендарный проход Месси

Спорт-Экспрессвчера в 11:21

Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Матч ТВвчера в 12:44

Гол Месси в стиле Марадоны признали лучшим в истории «Барсы». Лео забил его 12 лет назад

Sport24.ruвчера в 12:45

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Чемпионатвчера в 12:45

Гол Месси в ворота «Хетафе» – лучший в истории «Барселоны». Так решили болельщики

Sports.ruвчера в 14:05
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Егор Крид прокомментировал слух об уходе из Black Star

Обновлено в 07:03
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

Обновлено в 07:54
Происшествия

Защитившего мать подростка наградили посмертно

Обновлено в 08:56
Политика

Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве

"Спартак" с минимальным счетом победил "Ахмат" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил нападающий Даниил Лопатин.
Обновлено в 08:56
Космос

Ученые обнаружили на Марсе источники рек

Обновлено вчера в 14:54
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Наука

Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Политика

Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Российский президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 08:57
Экономика

Медведев: Ипотека заменит долевое строительство в течение 3-5 лет

Деньги дольщиков будут храниться на эскроу-счетах, застройщики смогут их получить только после сдачи дома, а само строительство будет вестись на банковский кредит.
Обновлено в 09:06
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Общество

В Крыму родились редкие белые львята

Редкие белые львята, самка и самец, родились в парке львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»

Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Экономика

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели

В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Гаджеты

Опубликована видеопрезентация смартфона Oppo Reno с выдвижной камерой

В Сети появилась видеозапись, на которой демонстрируется работа нового смартфона Oppo Reno с выдвижной камерой.
Обновлено вчера в 13:09
Политика

Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G

В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Религия

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 01:23
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

Обновлено в 06:44
Футбол

Гендиректор "Локомотива" назвал позором выпуск канала "Зенита" "Z+"

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе назвал позором первый выпуск клубного телеканала санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" "Z+".
Обновлено в 09:07
Политика

Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине

Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске

Двое кубанских подростков осквернили мемориал 70-летия Победы в Лабинске, потушив Вечный огонь.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Российские комплексы ПВО станут невидимыми для противника

Обновлено в 03:23
Происшествия

В США похититель секретов АНБ признал свою вину

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Гарольд Томас Мартин в рамках сделки со следствием признал себя виновным в незаконном перемещении секретной информации, пишет газета Wall Street Journal.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве

На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Спорт

Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей

Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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