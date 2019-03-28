Футбол
Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клубаSport24.ru вчера в 12:21
Гол Лионеля Месси признан лучшим в истории «Барселоны» по итогам голосования среди болельщиков клуба. Мяч, забитый аргентинцем после слаломного прохода в полуфинале Кубка Испании — 2006/07 с «Хетафе», набрал 45% голосов. В финале голосования участвовали еще три гола.
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Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба. Легендарный проход Месси
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