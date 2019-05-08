Футбол

Болельщики «Барселоны» освистали Месси в аэропорту ЛиверпуляSportmail.ru 11:33

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Капитан Барселоны Лионель Месси после поражения от Ливерпуля (0:4) присоединился к команде в аэропорту. Аргентинец ехал отдельно из-за того, что ему пришлось сдавать допинг-тест после игры. В аэропорту Ливерпуля группа болельщиков Барселоны освистала Месси, и Лео едва не вступил с ними в перепалку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Клопп внес коррективы в игру своих против Месси. Разбираем тактику «Ливерпуля» в безумном матче против «Барселоны» (с видео)

Матч ТВ07:17

Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Газета.Ru06:48

Автобус «Барселоны» уехал с «Энфилда» без Месси

Спорт-Экспрессвчера в 21:47

Месси покинул раздевалку спустя 2 часа после матча «Ливерпуль» — «Барселона»

Чемпионат03:28

«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест

Soccer.ru00:01

Месси повздорил с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Sport24.ru06:37

Месси проходил допинг-контроль после матча с «Ливерпулем» и покинул раздевалку спустя два часа

Sports.ruвчера в 18:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Происшествия

Участницу группы Pussy Riot Никульшину снова задержали в Москве

Обновлено в 09:30
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Футбол

Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионов

Просто Аякс действительно показывает классный футбол. Хочется, чтобы он выиграл эту Лигу чемпионов.
Обновлено в 05:00
Политика

Украина лишит пенсий получивших российские паспорта жителей Донбасса

Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
Обновлено в 07:14
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Экономика

Латвия и Эстония согласовали введение пошлины на электроэнергию из РФ

Латвия и Эстония согласовали введение пошлины на электроэнергию из России, заявил вице-канцлер отдела энергетики эстонского министерства экономики и инфраструктуры Тимо Татар.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100

Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Иркутск погрузился в дым лесных пожаров

Обновлено в 11:20
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА

26 марта на Украине вступил в силу закон, уравнявший в правах ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов из Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России).
Обновлено в 10:50
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

В США показали ледоруб, которым убили Троцкого

Международный музей шпионажа в Вашингтоне впервые выставил ранее считавшийся утраченным ледоруб, которым, предположительно, агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Игры

Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft

Обновлено в 11:48
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика

В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Администрация США заявила, что СВПД с Ираном не имеет юридической силы

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что, по мнению американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе не имеет юридической силы.
Обновлено в 11:56
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Гаджеты

В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника

Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено 06 мая в 13:56
Здоровье

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе

Примерно 75% ВИЧ-инфицированных россиян знают о своем диагнозе, остальные — не подозревают о своем положительном статусе, сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 10:02
Здоровье

На фоне роста цен на лук украинцам посоветовали заменить его крапивой

Обновлено в 07:25
Общество

Доход главы Чувашии в 2018 году вырос более чем на 1 млн рублей

Доходы главы Чувашии Михаила Игнатьева в 2018 году увеличились более чем на 1 млн рублей по сравнению с 2017 годом, в том числе благодаря компенсации за не использованный в течение четырех лет отпуск.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой

Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Общество

Более 150 тысяч человек посетили репетиции парада Победы в Петербурге

Более 150 тыс. человек посетили репетиции парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает Inforeactor со ссылкой на заместителя начальника штаба Западного военного округа Александра Безклубова.
Обновлено в 11:27
Происшествия

В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки

Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное