Футбол
Болельщики «Атлетико» поиздевались над именной табличкой ГризманнаSportbox.RU 02:33
Болельщики мадридского «Атлетико» выразили недовольство переходом форварда Антуана Гризманна в «Барселону», испортив именную табличку игрока, расположенную на стадионе. Мемориал, посвященный выступлению француза в составе мадридцев, испачкали грязью, а также заклеили имя Гризманна.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
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Политика
Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве
В несогласованной акции оппозиции в Москве, связанной с выборами в городской парламент, приняли участие порядка тысячи человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.
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ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
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Обновлено вчера в 13:43
Футбол
«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»
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Обновлено в 08:51
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Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области
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Сегодня Джокович и Федерер сыграют в финале Уимблдона
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3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4
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Грузинский оппозиционный депутат прилетел в Москву
Депутат грузинской оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия прибыл в Москву.
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Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
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В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
Обновлено в 08:55
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Зеленский провел совещание на границе с Крымом
В ходе выездного совещания, которое прошло непосредственно у КПП "Чонгар", новоназначенный глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев отметил, что пересекающие границу с Крымом люди на украинских пунктах пропуска "страдают от отсутствия надлежащей инфраструктуры".
Обновлено вчера в 11:20
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Супрун: фастфуд может привести к преждевременной смерти
Призывает украинцев отказаться от быстрой еды и Ульяна Супрун.
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Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
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На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
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Стало известно, под каким номером будет выступать Азар в «Реале»
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По данному факту проводится провека, выясняются все обстоятельства инцидента.
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«Сельта» объявила о переходе Мины
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Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
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Свердловчан предупредили о сильных дождях и граде
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На поле во время чемпионата мира выбежала мать русского блогера
Мать Виталия Здоровецкого, российского блогера и пранкера, Елена выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:24
Спорт
Сборная России завоевала 82 медали на Универсиаде в Неаполе
Обновлено в 09:13