Болельщики мадридского «Атлетико» выразили недовольство переходом форварда Антуана Гризманна в «Барселону», испортив именную табличку игрока, расположенную на стадионе. Мемориал, посвященный выступлению француза в составе мадридцев, испачкали грязью, а также заклеили имя Гризманна.

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