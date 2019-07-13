Футбол

Болельщики «Атлетико» поиздевались над именной табличкой ГризманнаSportbox.RU 02:33

Болельщики мадридского «Атлетико» выразили недовольство переходом форварда Антуана Гризманна в «Барселону», испортив именную табличку игрока, расположенную на стадионе. Мемориал, посвященный выступлению француза в составе мадридцев, испачкали грязью, а также заклеили имя Гризманна.
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Фанаты «Атлетико» испортили памятную табличку Гризманна

Советский спорт03:32

Болельщики «Атлетико» испортили табличку Гризманна после его ухода в «Барселону»

Чемпионат02:54

Болельщики «Атлетико» поиздевались над именной табличкой Гризманна

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Фанаты «Атлетико» испортили табличку Гризманна после его перехода в «Барселону»

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Антуан Гризманн
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Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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