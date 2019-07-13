Футбол
Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку ГризманнаСпорт день за днем 03:20
Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды. Они испачкали ее и заклеили имя футболиста стикерами с эмблемой клуба.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 01:15
Наука
Некоторые рыбы умеют менять свой пол
Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено 11 июля в 15:30
Музыка
Безруков спел песню «Любэ» под звук электробритвы
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Здоровье
Судьбы других зависят от нас! Как донорство крови спасает жизни в России
Современные врачи утверждают, в ряде случаев переливание крови это срочная мера, применение которой невозможно предвидеть, в России такая процедура оказывает помощь и спасает людские жизни каждый день вот уже более 100 лет.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке
Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.
Обновлено в 03:57
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о том, что Стругацкий был писателем
Депутат питерского ЗакСа Борис Вишневский рассказал в своем блоге, что городской комитет по культуре затребовал справку о том, что Борис Стругацкий был писателем.
Обновлено в 04:58
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Ленобласти найден скелет в сапогах
По предварительной информации, скелет нашла гулявшая в лесу группа людей. Останки попались им около станции "Валя".
Обновлено в 05:36
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие
Сирийские боевики атаковали колонну российских военных
Обновлено вчера в 22:37
Наука
Японские ученые обнаружили неожиданную причину ожирения
Ученые из Японии в ходе исследований сумели обнаружить новую неожиданную причину ожирения.
Обновлено в 06:17
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
«Ростов» начал сезон с победы над «Оренбургом»
"Ростов" одержал победу над "Оренбургом" в стартовом туре РПЛ.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Футбол
Ярошик: ЦСКА будет сложно вернуться в Лигу чемпионов по итогам сезона
В сезоне-2018/19 ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, впервые с 2009 года оставшись за пределами призовой тройки.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии
После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Интернет
Как киберпреступники используют паспортные данные
Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Индонезии
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 06:07
Происшествия
У 11-летней девочки в руках загорелся iPhone 6
Обновлено в 04:39
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
По информации издания, в борьбу за форварда сборной России включились "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", а также лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм".
Обновлено в 06:16
Политика
Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины
За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
Обновлено в 05:20
Спорт
«МАЗ» Вязовича перевернулся на «Шелковом пути»
Грузовик «МАЗ» лидера белорусской команды Сергея Вязовича перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь», сообщает пресс-служба марафона.
Обновлено в 04:55
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Музыка
Названы гонорары грузинских артистов в России
По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект
Обновлено в 05:40
Политика
Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме
Американский президент Дональд Трамп решил покинуть ядерную сделку с Ираном, чтобы насолить предшественнику — Бараку Обаме, утверждал в своих телеграммах британский посол в США Ким Дэррок.
Обновлено в 04:27