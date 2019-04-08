Футбол
Болельщики «Арсенала» признали Левашова лучшим игроком в мартеЧемпионат 08:24
В официальной группе «Арсенала» в социальной сети «ВКонтакте» завершилось голосование за звание лучшего игрока месяца. Победу одержал вратарь тульской команды Михаил Левашов.
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Политика
Путин назвал ключевое условие запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин, открывая заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, заявил о необходимости запуска газопровода "Турецкий поток" в текущем году.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Первая репетиция парада в честь Дня Победы прошла в Алабине
Первая совместная репетиция авиации, колонн военной техники и пеших расчётов, которые будут задействованы в московском параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла в подмосковном Алабине.
Обновлено в 08:27
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком
Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Технологии
The Verge провозгласил конец «золотого века» YouTube
В последнее время независимые авторы контента на YouTube начали обвинять компанию в ангажированности в пользу крупных компаний и известных блогеров, говорится в материале The Verge.
Обновлено в 06:15
Политика
В «Рейтинге травли» оказались Киселёв, Скабеева и Дудь
Эксперты рассказали, что в списке оказался и телеведущий Дмитрий Киселев, а также Ольга Скабеева, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Юрий Дудь, Владимир Соловьёв, Илья Варламов и Андрей Малахов.
Обновлено в 04:59
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Авто
Volkswagen сделает электрокроссовер с прямоугольным рулем
Обновлено в 06:34
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Памятник УПА в Харькове забросали мусором
Неизвестные забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), который располагается в парке «Молодёжный» в Харькове.
Обновлено в 10:28
Политика
Пушков назвал Фарион неизлечимой после слов о «рабах и оккупантах»
Сенатор Алексей Пушков назвал неизлечимой экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Мосгорсуд отказался отпустить сенатора Арашукова из СИЗО
Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста временно отстраненному от должности сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому в организации убийств и участии в преступном сообществе, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 08:47
Космос
Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
Обновлено в 11:16
Происшествия
Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 09:00
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»
ТАСС уточняет, что 5 апреля дочь Ишаева перевела на счет ПАО "Роснефть" 5 млн 744 тыс. руб. О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно 28 марта.
Обновлено в 09:58
Транспорт
На ЗСД будет ограничено движение из-за Арктического форума
В дни проведение Международного арктического форума движение по Южному и Центральному участкам Западного Скоростного Диаметра возможно будут временно ограничено.
Обновлено в 11:03
Экономика
Национальная медиа группа купила 50% Art Pictures Studio
Национальная медиа группа (НМГ) закрыла сделку по покупке 50% кинокомпании Art Pictures Studio у ее основателей Дмитрия Рудовского и Федора Бондарчука, сообщает пресс-служба НМГ.
Обновлено в 07:06
Спорт
Никита Крюков попрощался с большой лыжней
Обновлено в 07:24
Политика
Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян
Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Авто
Great Wall готовит к Шанхаю стильный пикап
Новый легкий грузовик бренда, обладающий стильной внешностью, будет представлен уже на следующей неделе в Шанхае.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Работница Пенсионного фонда начисляла отцу пенсию в 150 тысяч рублей
Руководительница одного из отделений Пенсионного фонда Воронежской области благодаря мошенничеству около двух лет выплачивала своему отцу пенсию в размере 150 тысяч рублей.
Обновлено в 01:32
Политика
Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового КоАП
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАП, ее возглавит вице-премьер Константин Чуйченко, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.
Обновлено в 08:39
Культура
Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии
Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:38