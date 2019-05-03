Футбол

Болельщики «Арсенала» признали Лаказетта лучшим игроком сезонаSportbox.RU вчера в 14:11

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт признан лучшим игроком нынешнего сезона по версии болельщиков команды. Отметим, что французский форвард занял первое место, набрав 35% голосов.
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Обновлено вчера в 19:55
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Лазарев вылетел в Израиль для участия в «Евровидении-2019»

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Обновлено в 03:08
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В возрасте 69 лет скончался заслуженный артист России Саид Алибеков

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Экономика

Новые правила снятия наличных с банковских карт

Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
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Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
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