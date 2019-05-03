Болельщики «Арсенала» признали Лаказетта лучшим игроком сезонаSportbox.RU вчера в 14:11

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт признан лучшим игроком нынешнего сезона по версии болельщиков команды. Отметим, что французский форвард занял первое место, набрав 35% голосов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Экономика Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.

Политика ФСБ заявила о трехкратном росте числа едущих в Крым украинцев Пограничники фиксируют существенное увеличение числа украинцев, желающих въехать в Крым в майские праздничные дни.

Общество Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.

Политика Трамп не обсуждал с Путиным вмешательство РФ в выборы-2020 Недавно генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера, в которых говорилось об отсутствии доказательств сговора президента США Дональда Трампа с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года, но обнаруженных попытках России вмешаться в эти выборы.

Армия и оружие Пентагон готовится окончательно исключить Турцию из программы F-35 Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Музыка Лазарев вылетел в Израиль для участия в «Евровидении-2019» Российская делегация вылетела в Тель-Авив для подготовки к международному песенному конкурсу «Евровидение».

Экономика Новые правила снятия наличных с банковских карт Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Екатерина Климова разрешила 17-летней дочери сделать татуировку Российская актриса Екатерина Климова не стала запрещать 17-летней дочери татуировку, поскольку уверена, что нужно жить в гармонии с собой.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Общество Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей "Римские каникулы" (1953) В 1951 году Одри Хепберн сыграла артистку балета в фильме "Секретные люди".

Происшествия Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.

Общество Короля Таиланда официально короновали Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Политика США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2» Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.

Армия и оружие Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии.

Политика Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Армия и оружие Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа «Некоторое время назад зафиксирован пуск из сектора Газа по израильской территории», — заявили военные.