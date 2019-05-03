Болельщики «Арсенала» признали Лаказетта лучшим игроком сезонаМатч ТВ 14:11

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт признан лучшим игроком нынешнего сезона по версии болельщиков команды. Отметим, что французский форвард занял первое место, набрав 35% голосов.

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Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Общество Гроза и ураганный ветер придут в Москву 5 мая Гидрометцентр России предупредил москвичей об ухудшении погоды, 5 мая в столичном регионе ожидается гроза.

Армия и оружие Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.

Финансы Рубль снижается к доллару и растет к евро Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Экономика Безработица в США упала до уровня 1969 года Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.

Политика Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.

Шоу-бизнес Влад Топалов попал в ДТП после исповеди Певец уверяет, что встал в пять утра, чтобы отправиться в церковь на службу – он хотел исповедаться и причаститься.

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Энергетика Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.

Авто На продажу: названы десять моделей авто, от которых владельцы отказываются в первый год после покупки Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг автомобилей, которые по разным причинам разочаровали своих владельцев в первый год после покупки в результате оказались на рынке.

Общество Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.

Экономика Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.

Происшествия Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.

Политика В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.

Армия и оружие Украина приступила к испытаниям нового артиллерийского комплекса После успешного завершения испытаний комплекс будет принят на вооружение ВС Украины.

Политика США и Словакия высказалась против «Северного потока — 2» Президенты США и Словакии Дональд Трамп и Петер Пеллегрини по итогам переговоров в пятницу в Вашингтоне приняли совместное заявление, в котором высказались против проекта "Северный поток — 2" и поддержали реверсные поставки газа на Украину.

Гаджеты Xiaomi выпустит компьютерный монитор Китайские источники сообщили, что Xiaomi готовит к выпуску свой первый монитор для настольных ПК.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.