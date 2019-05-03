Футбол

Болельщики «Арсенала» признали Лаказетта лучшим игроком сезонаМатч ТВ 14:11

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт признан лучшим игроком нынешнего сезона по версии болельщиков команды. Отметим, что французский форвард занял первое место, набрав 35% голосов.
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Болельщики «Арсенала» признали Ляказетта лучшим игроком команды в сезоне

Спорт-Экспресс14:38

Ляказетт — лучший игрок «Арсенала» в нынешнем сезоне

Чемпионат14:30

Ляказетт признан лучшим игроком «Арсенала» в текущем сезоне

Sports.ru14:17

Ляказетт признан игроком сезона в «Арсенале»

Советский спорт14:00

Болельщики лондонского «Арсенала» выбрали игрока сезона в команде

Sport24.ru13:47

Фанаты «Арсенала» выбрали лучшего игрока сезона

Soccer.ru13:34

Болельщики «Арсенала» признали Лаказетта лучшим игроком сезона

Матч ТВ14:11
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Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

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Певец уверяет, что встал в пять утра, чтобы отправиться в церковь на службу – он хотел исповедаться и причаститься.
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Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
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Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

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Обновлено в 15:37
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Общество

Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей

По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
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Учеными раскрыт секрет успехов Карфагена в войнах с Римом

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Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае

Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
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Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

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В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

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Армия и оружие

Украина приступила к испытаниям нового артиллерийского комплекса

После успешного завершения испытаний комплекс будет принят на вооружение ВС Украины.
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Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ

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США и Словакия высказалась против «Северного потока — 2»

Президенты США и Словакии Дональд Трамп и Петер Пеллегрини по итогам переговоров в пятницу в Вашингтоне приняли совместное заявление, в котором высказались против проекта "Северный поток — 2" и поддержали реверсные поставки газа на Украину.
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Китайские источники сообщили, что Xiaomi готовит к выпуску свой первый монитор для настольных ПК.
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Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

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Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
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