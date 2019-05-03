Футбол
Болельщики «Арсенала» признали Лаказетта лучшим игроком сезонаМатч ТВ 14:11
Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт признан лучшим игроком нынешнего сезона по версии болельщиков команды. Отметим, что французский форвард занял первое место, набрав 35% голосов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Обновлено 01 мая в 19:27
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Москве произошёл пожар в здании издательского дома «Известия»
В Москве произошло возгорание в здании издательского дома «Известия» на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:14
Политика
В США назвали условие снятия санкций с России
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.
Обновлено в 17:31
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток
Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Футбол
Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что восемь футболистов пропустят матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
Обновлено в 16:20
Здоровье
Эксперты рассказали, почему мыть сырую курицу категорически нельзя
Эксперты в области здравоохранения из США предостерегают людей против мытья сырой курицы перед ее приготовлением.
Обновлено в 12:11
Общество
Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец?
По просьбе «Ленты.ру» публицистка и основательница одной из крупнейших групп поддержки для женщин Лена Климанская рассказала о том, зачем россиянкам такие изменения и почему этот список нужно окончательно отменить.
Обновлено в 17:10
Космос
SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon
Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим атаковали в Сирии
Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 17:13
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой
Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Общество
Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей
По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:01
Политика
О разгоне 1 мая мирного шествия заявил омбудсмен Петербурга
О задержаниях на первомайской демонстрации рассказал петербургский омбудсмен Александр Шишлов. Он заявил о срыве согласованного шествия.
Обновлено вчера в 04:47
Шоу-бизнес
Кира Найтли и Блейк Лайвли объявили о беременности
Сразу две голливудские звезды признались, что скоро станут мамами. Радостные новости одновременно принесли Блейк Лайвли и Кира Найтли.
Обновлено в 05:53
Гаджеты
Проглоченный наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка
Житель Тайваня решил провести необычный эксперимент, проверив работоспособность беспроводных наушников AirPods в своем желудке.
Обновлено в 17:08
Кино
Что показали после титров комикса «Мстители: Финал»
Многие зрители, привыкшие, что после любого из фильмов кинематографической вселенной Marvel есть дополнительная сцена, не спешат уходить из зала и по окончании кинокомикса «Мстители: Финал».
Обновлено в 05:45
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Хоккей
Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией
Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:45
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Хоккей
Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»
Обновлено в 10:38