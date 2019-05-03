Футбол

Болельщики «Арсенала» признали Лаказетта лучшим игроком сезонаМатч ТВ 14:11

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт признан лучшим игроком нынешнего сезона по версии болельщиков команды. Отметим, что французский форвард занял первое место, набрав 35% голосов.
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Болельщики «Арсенала» признали Ляказетта лучшим игроком команды в сезоне

Спорт-Экспресс14:38

Ляказетт — лучший игрок «Арсенала» в нынешнем сезоне

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Ляказетт признан игроком сезона в «Арсенале»

Советский спорт14:00

Болельщики «Арсенала» признали Лаказетта лучшим игроком сезона

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Sport24.ru13:47

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Soccer.ru13:34

Ляказетт признан лучшим игроком «Арсенала» в текущем сезоне

Sports.ru14:17
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