Болельщики «Арсенала» признали Лаказетта лучшим игроком сезонаМатч ТВ 14:11

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт признан лучшим игроком нынешнего сезона по версии болельщиков команды. Отметим, что французский форвард занял первое место, набрав 35% голосов.

Спорт день за днем

Политика Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия В Москве произошёл пожар в здании издательского дома «Известия» В Москве произошло возгорание в здании издательского дома «Известия» на Пушкинской площади.

Политика В США назвали условие снятия санкций с России В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.

Политика В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.

Экономика В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.

Футбол Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой» Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что восемь футболистов пропустят матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

Здоровье Эксперты рассказали, почему мыть сырую курицу категорически нельзя Эксперты в области здравоохранения из США предостерегают людей против мытья сырой курицы перед ее приготовлением.

Общество Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец? По просьбе «Ленты.ру» публицистка и основательница одной из крупнейших групп поддержки для женщин Лена Климанская рассказала о том, зачем россиянкам такие изменения и почему этот список нужно окончательно отменить.

Космос SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.

Гаджеты Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6 Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Общество Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.

Шоу-бизнес Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.

Армия и оружие Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.

Общество Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.

Политика О разгоне 1 мая мирного шествия заявил омбудсмен Петербурга О задержаниях на первомайской демонстрации рассказал петербургский омбудсмен Александр Шишлов. Он заявил о срыве согласованного шествия.

Шоу-бизнес Кира Найтли и Блейк Лайвли объявили о беременности Сразу две голливудские звезды признались, что скоро станут мамами. Радостные новости одновременно принесли Блейк Лайвли и Кира Найтли.

Гаджеты Проглоченный наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка Житель Тайваня решил провести необычный эксперимент, проверив работоспособность беспроводных наушников AirPods в своем желудке.

Кино Что показали после титров комикса «Мстители: Финал» Многие зрители, привыкшие, что после любого из фильмов кинематографической вселенной Marvel есть дополнительная сцена, не спешат уходить из зала и по окончании кинокомикса «Мстители: Финал».

Политика Порошенко уволил начальника президентской охраны Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.

Хоккей Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".