Футбол
Болельщики «Анжи» смогут посетить матч с «Краснодаром» бесплатноЕженедельник Футбол 14:43
Болельщики «Анжи» бесплатно получат билеты на встречу 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба. Отмечается, что фанаты махачкалинцев смогут получить билеты за полтора часа до начала игры возле кассы у гостевого сектора.
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