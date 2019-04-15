Футбол

Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»Чемпионат вчера в 21:22

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Болельщики «Анжи» во время матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:5) поддержали нападающего петербургской команды Александра Кокорина, который сейчас находится под стражей в СИЗО «Бутырка». Болельщики махачкалинской команды скандировали «Саня Кокорин».
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Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина

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