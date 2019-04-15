Футбол
Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»Чемпионат вчера в 21:22
Сердар Азмун
|2′
Бранислав Иванович
|9′
|65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
|66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
|71′
|72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
|79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
|83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
|86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
|86′
Себастьян Дриусси
|88′
Себастьян Дриусси
|89′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
24
Ригони
27
Оздоев
16
Нобоа
11
Дриусси
2 ×
38
Мусаев
7
Азмун
22
Дюпин
3
Удалый
28
Калошин
30
Гапон
18
Ахъядов
19
Долгов
29
Ондуа
5
Кулик
6
Маркелов
99
Закиров
9
Понсе
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
Болельщики «Анжи» во время матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:5) поддержали нападающего петербургской команды Александра Кокорина, который сейчас находится под стражей в СИЗО «Бутырка». Болельщики махачкалинской команды скандировали «Саня Кокорин».
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