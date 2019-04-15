Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»Чемпионат вчера в 21:22

Болельщики «Анжи» во время матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:5) поддержали нападающего петербургской команды Александра Кокорина, который сейчас находится под стражей в СИЗО «Бутырка». Болельщики махачкалинской команды скандировали «Саня Кокорин».

Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»

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