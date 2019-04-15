Футбол

Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина на матче с «Зенитом»News.ru вчера в 13:09

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Болельщики «Анжи» поддержали футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который находится в СИЗО «Бутырка», во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами.
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