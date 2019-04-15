Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина на матче с «Зенитом»News.ru вчера в 13:09

Болельщики «Анжи» поддержали футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который находится в СИЗО «Бутырка», во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами.

Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина на матче с «Зенитом»

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