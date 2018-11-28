Во время поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между греческим АЕКом и голландским «Аяксом» произошли беспорядки на трибунах. Болельщики хозяев начали бросать в сектор поддержки «Аякса» зажжённые файеры, а один из них даже швырнул коктейль Молотова.

Болельщики АЕКа в матче с «Аяксом» бросили коктейль Молотова

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