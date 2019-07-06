Из-за матча «Зенит» — «Локомотив» и наплыва болельщиков пассажирам столичной подземки рекомендовали заранее запастись билетами в метрополитен, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

Болельщикам посоветовали заранее купить билеты в метро перед матчем «Зенит» — «Локомотив»

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Политика Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал санкции США против ИРИ "актом терроризма" и "полноценной экономической войной", говорится в заявлении на официальном сайте Роухани.

Футбол Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.

Авто Калифорнийцам запретили чинить собственные машины Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.

Футбол Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин» Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».

Происшествия В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.

Политика Концерт «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок Выступление группы "А-Студио" в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесли на неопределенный срок, сообщил РИА Новости концертный директор коллектива Евгений Селезнев.

Футбол Египет уступил сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки Встреча 1/8 финала, прошедшая в субботу в Каире, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Тембинкоси Лорча, который отличился на 85-й минуте.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.

Политика В Совфеде оценили поставку Украине нефти из США После прибытия в порт Одессы танкера с американской нефтью Киев начнет заявлять, что Украина уходит от зависимости от российских энергоресурсов.

Политика Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.

Происшествия Шереметьево проверяют после сообщения об угрозе взрыва Столичный аэропорт Шереметьево проверяют из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва.

Происшествия Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.

Футбол Гризманн сообщил «Атлетико», что он не явится в расположение клуба Клуб предупредил футболиста, что оштрафует его, если тот завтра не явится в расположение команды.

Политика Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.

Футбол Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина.

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.