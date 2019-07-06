Футбол

Болельщикам посоветовали заранее купить билеты в метро перед матчем «Зенит» — «Локомотив»РИАМО 10:10

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Из-за матча «Зенит» — «Локомотив» и наплыва болельщиков пассажирам столичной подземки рекомендовали заранее запастись билетами в метрополитен, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.
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