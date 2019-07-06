Из-за матча «Зенит» — «Локомотив» и наплыва болельщиков пассажирам столичной подземки рекомендовали заранее запастись билетами в метрополитен, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

Болельщикам посоветовали заранее купить билеты в метро перед матчем «Зенит» — «Локомотив»

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