Футбол

Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене ЦояЧемпионат 08:04

Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене в центре Москвы, посвящённой музыканту Виктору Цою, где ранее провели акцию фанаты «Динамо». Напомним, перед началом матча 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1) поклонники бело-голубых разрисовали стену Цоя на Арбате.
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«Спартач заклеил граффити «Динамо» на стене Цоя? Неадекват!»

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Экс-глава фан-клуба «Динамо» оценил акцию у стены Цоя

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СМИ: Фанаты «Спартака» заклеили эмблему «Динамо» на стене Виктора Цоя

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Фанаты «Динамо» сделали надпись на стене Цоя: фото, видео

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Как менялся стиль Примадонны

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Майкл Помпео грозит Николасу Мадуро «дипломатической петлей»

Напомним, накануне госсекретарь США, находясь с визитом в Парагвае, заявил, что Венесуэле нужен лидер, который сможет бороться с коррупцией, который не будет передавать власть кубинцам или требовать российского вторжения. о его словам, иногда люди думают, что Мадуро побеждает, но на самом деле он передал все свои полномочия кубинцам и россиянам.
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По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
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Армия и оружие

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Зеленский опубликовал агрессивное видеообращение к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко.
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Сергей Зверев признался, что сын ему как родной

Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
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Армия и оружие

В России оценили заявление МИД о прекращении сотрудничества с НАТО

Отношения в тупике Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил о том, что сотрудничество с НАТО как по военной линии, так и в гражданской сфере полностью прекращено.
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Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на Украине

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Мосгорсуд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора

Временное отстранение от должности члена Совета федерации Рауфа Арашукова, которого обвиняют в организации заказных убийств, является законным, постановил Мосгорсуд.
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Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
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Калининградское предприятие «Автотор» начало производство Kia Cerato 3-ей генерации в режиме полного цикла (CKD): сварка-окраска-сборка.
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Средняя цена автомобиля выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 414 000 рублей.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики в ходе встречи в Москве обсудили проблематику ближневосточного урегулирования.
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Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

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Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор

Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
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Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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