Футбол
Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене ЦояЧемпионат 08:04
Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене в центре Москвы, посвящённой музыканту Виктору Цою, где ранее провели акцию фанаты «Динамо». Напомним, перед началом матча 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1) поклонники бело-голубых разрисовали стену Цоя на Арбате.
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Происшествия
Крыша собора Парижской Богоматери обрушилась
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Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
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Шоу-бизнес
Анна Семенович взбудоражила мужчин полуобнаженным видом
"Теплота в душе, передается и на внешность Всем отличного дня и недели как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", - написала Анна под снимком.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Сенатор Керимов подарил Дербенту 6 машин скорой помощи и 2 реанимобиля
Сегодня в торжественной обстановке мэр Дербента Хизри Абакаров вручил ключи от новых машин главному врачу Станции скорой помощи города и главврачу горбольницы Сенатор Сулейман Керимов выделил личные средства на приобретение 6 машин скорой помощи и 2 реанимобилей для медучреждений Дербента.
Обновлено в 08:18
Футбол
Де Брёйне рассказал, как Моуринью не дал ему шанса заиграть в «Челси»
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне рассказал о непростом периоде в "Челси".
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Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
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Шоу-бизнес
Как менялся стиль Примадонны
Обновлено в 11:00
Политика
Майкл Помпео грозит Николасу Мадуро «дипломатической петлей»
Напомним, накануне госсекретарь США, находясь с визитом в Парагвае, заявил, что Венесуэле нужен лидер, который сможет бороться с коррупцией, который не будет передавать власть кубинцам или требовать российского вторжения. о его словам, иногда люди думают, что Мадуро побеждает, но на самом деле он передал все свои полномочия кубинцам и россиянам.
Обновлено в 14:08
Политика
Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ
По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
Евкуров объявил добровольный набор на службу на малом ракетном корабле «Ингушетия»
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о добровольном наборе призывников из Ингушетии, желающих заступить на службу на малом ракетном корабле "Ингушетия", который будет спущен на воду уже в 2019 году.
Обновлено в 14:31
Политика
Зеленский опубликовал агрессивное видеообращение к Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
В России оценили заявление МИД о прекращении сотрудничества с НАТО
Отношения в тупике Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил о том, что сотрудничество с НАТО как по военной линии, так и в гражданской сфере полностью прекращено.
Обновлено в 11:20
Политика
Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на Украине
В участковых избирательных комиссиях на Украине ощущается большой недобор кадров, что может привести к срыву второго тура выборов президента в отдельных городах и в целом по стране, заявил избирательный штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Мосгорсуд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора
Временное отстранение от должности члена Совета федерации Рауфа Арашукова, которого обвиняют в организации заказных убийств, является законным, постановил Мосгорсуд.
Обновлено в 13:17
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В подмосковном Серпухове при пожаре погибли два ребенка
Обновлено в 13:13
Авто
Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу
Калининградское предприятие «Автотор» начало производство Kia Cerato 3-ей генерации в режиме полного цикла (CKD): сварка-окраска-сборка.
Обновлено в 14:49
Политика
Экс-депутат Верховной рады даст показания против Порошенко
Издание «Украинские новости» сообщает, экс-чиновник сам решил дать показания против окружения действующего главы Незалежной и самого Порошенко.
Обновлено в 13:25
Авто
За год средняя цена автомобиля выросла на 9,1%
Средняя цена автомобиля выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 414 000 рублей.
Обновлено в 08:01
Футбол
Ананидзе может стать игроком «Краснодара»
Обновлено в 10:42
Авто
Ford Mustang 2020 получил новую версию High Performance
Ford Mustang 2.3L High Performance получил модернизированную подвеску и тормоза от Mustang GT, а также системы рулевого управления, торможения и контроля устойчивости.
Обновлено в 09:03
Политика
Лавров и глава МИД Палестины обсудили проблематику Ближнего Востока
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики в ходе встречи в Москве обсудили проблематику ближневосточного урегулирования.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Футбол
Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор
Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:03