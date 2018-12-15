Болельщик московского "Спартака" Мирослав Голунов намерен судиться с клубом за нанесенные ему побои, сообщает ТАСС. Инцидент произошел 29 ноября 2018 года в матче группового этапа Лиги Европы против австрийского "Рапида". Во время игры Голунов выбежал на поле, спровоцировав небольшую потасовку.

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