Футбол

Болельщик «Спартака» Голунов ответил Глушакову
Газета.Ru
14:46

Болельщик московского "Спартака" Мирослав Голунов ответил на обвинения полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, передает Sport24. 21 декабря футболист в эфире телеканала "Россия 1" назвал забег Голунова во время матча Лиги Европы против "Рапида" (1:2) "спланированной акцией".
Газета.Ru14:46

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Болельщик «Спартака» Голунов ответил Глушакову

Газета.Ru16:00

Капитан «Спартака» обвинил болельщика в продажности. Фанат вызвал его на дебаты

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Выбегавший к Глушакову фанат отрицает, что это была спланированная акция

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Фанат, выбежавший на поле к Глушакову, ответил на обвинения футболиста: «Это бред какой-то»

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Глушаков назвал «заказухой» инцидент с выбежавшим к нему болельщиком

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Денис Глушаков про жену, развод, баню, «Спартак» — большое интервью

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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