Болельщик московского "Спартака" Мирослав Голунов ответил на обвинения полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, передает Sport24. 21 декабря футболист в эфире телеканала "Россия 1" назвал забег Голунова во время матча Лиги Европы против "Рапида" (1:2) "спланированной акцией".

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