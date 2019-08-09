Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицуБомбардир.ру 14:37
Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд. Некоторое время назад Неймара обвиняли в изнасиловании модели Наджилы Триндаде, но позднее полиция прекратила разбирательства. На прошлой неделе «ПСЖ» победил «Ренн» в игре за Суперкубок Франции.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Кино
«Медное солнце» с Владимиром Машковым номинировали на международную премию
Военная драма «Медное сердце» с Владимиром Машковым в главной роли выдвинута на международную премию Content Innovation Awards, которую вручают за достижения в области телевизионного искусства.
Обновлено в 14:24
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865
По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.
Обновлено в 15:34
Транспорт
Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту
Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля
27 июля в центре Москвы прошла акция протеста, которая не была согласована со столичной мэрией.
Обновлено в 10:05
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Транспорт
В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя
Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Спорт
Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым
Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Мать Насти Ивлеевой ответила на слухи о свадьбе ее дочери
По Сети ходят слухи, что телеведущая и блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились.
Обновлено в 14:53
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Энергетика
«Нафтогаз» оспорит в суде порядок определения цен на газ
«Нафтогаз» сообщил о новом иске «Газпрома» Документ изменил механизм расчетов цен на газ для населения.
Обновлено в 11:57
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Космос
Curiosity нашел на Марсе «слоеный пирог»
Структуру из осадочных пород некоторые СМИ уже назвали «слоеным пирогом».
Обновлено в 08:22
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Баскетбол
Баскетболисты сборной России обыграли Венесуэлу на турнире в Италии
Сборная России по баскетболу в первом матче на международном товарищеском турнире в итальянской Вероне обыграла команду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
Обновлено в 06:23